Le secrétariat provincial de Hay Mohammadi-Aïn Sebaa-Bernoussi de l’USFP et la section de la Chabiba ittihadia à Sidi Moumen organisent une rencontre ouverte à l’occasion de la commémoration de la disparition du leader ittihadi Abderrahim Bouabid.

Placée sous le thème : « Les dirigeants historiques de l’USFP et les causes nationales : de la lutte pour l’indépendance aux défis de l’unité territoriale », cette rencontre aura lieu ce vendredi 11 janvier à 16 heures au Complexe culturel Abou Inan, Avenue Al Wahda-Al Azhar à Sidi Moumen et sera animée par Fatiha Saddas, parlementaire et membre du Bureau politique et Kamal Hachoumy, enseignant-chercheur et membre du Bureau national.