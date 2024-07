Les destinations privilégiées des familles à Fès

Les vacances d'été sont considérées comme une occasion idéale pour se reposer et se détendre après une année de dur labeur pour les parents et d'études pour les élèves.

De nombreuses familles à Fès préfèrent passer une partie de ces vacances loin de la capitale spirituelle, notamment dans les stations balnéaires à cause de la hausse des températures durant les mois de juillet et d’août.



Malgré la présence de plusieurs piscines et d'espaces de loisirs dans la ville de Fès et ses environs, notamment ceux gérés par le secteur privé, une grande partie des familles met le cap sur les stations balnéaires du nord et de l'Est du Royaume pour se rafraichir et profiter du plaisir de la mer.



D’autres optent pour les régions montagneuses qui se caractérisent par leurs eaux fraîches, leurs paysages pittoresques et leur air pur, que ce soient celles situées dans la région de Fès-Meknès (Ifrane, Taza, Timahdit) ou dans d'autres régions du Royaume.



A propos des préférences des familles de Fès pendant les vacances d'été, Noureddine Al Massouri, professeur de sociologie à l'Université Sidi Mohammed Ben Abdallah, a relevé que la "culture des vacances" s’est installée chez les habitants de Fès ces dernières années, qui ont commencé à les planifier à l'avance en termes de destination, de durée et de budget alloué au voyage.



Le Pr Al Massouri, qui est coordinateur de la filière sociologie à la Faculté des lettres et des sciences humaines de Fès-Saiss, a noté que "ce que l'on observe, c'est que les habitants de Fès aux revenus limités ont également commencé à attacher une grande importance aux vacances et s'efforcent de ne pas rater cette opportunité en ayant recours parfois à des prêts pour voyager et permettre à leurs enfants de pouvoir se détendre".



Le chercheur estime que le côté financier et le revenu constituent un facteur décisif dans le choix de la destination et de la durée du voyage, "car la plupart des familles, en particulier celles appartenant à la classe moyenne, choisissent de louer des appartements et des maisons dans des villes situées dans des stations balnéaires, tandis que certaines familles aisées préfèrent passer leurs vacances à l’étranger ou dans des hôtels classés à l'intérieur du pays qui offrent des conditions idéales de repos et de détente et divers services aux clients", a-t-il expliqué.



Mais outre le repos, le divertissement et les loisirs, ces vacances doivent être mises à profit pour mener d’autres activités non moins importantes et qui procurent un grand plaisir aux parents et aux enfants en particulier.



Dans ce contexte, le professeur Al Massouri a souligné que les familles doivent veiller à exploiter les vacances d'été et à les investir de façon intelligente en encourageant leurs enfants à lire des livres pour acquérir plus de connaissances et à développer leur sens de créativité, ou apprendre des langues vivantes, nager et pratiquer des activités récréatives, culturelles et sportives bénéfiques pour leur santé et leur corps.



Le sociologue a salué dans ce sens l'intérêt de nombreuses familles fassies pour l’inscription de leur progéniture dans des colonies de vacances qui sont organisées par les associations intéressées par l'enfance et la jeunesse sous l’égide du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication.



Il a indiqué que ces colonies, qu'elles soient organisées dans des zones côtières ou montagneuses, revêtent une grande importance pour améliorer les compétences et la sensibilisation des enfants et renforcer leurs talents créatifs, car ils combinent divertissement, activités éducatives, récréatives et sportives.



Le professeur Al Massouri a également mis l’accent sur l'importance de l’utilisation des vacances dans le soutien scolaire pour améliorer les capacités des élèves dans diverses matières, réviser les cours de l'année précédente et préparer de manière optimale le programme de l'année suivante.



De la sorte, les vacances d'été constituent une occasion idéale pour se reposer du stress et de la routine de la vie moderne, mais aussi pour acquérir de nouvelles compétences et connaissances, se ressourcer et préparer l'année à venir.



Par Ezz Al-Arab Moumni (MAP)