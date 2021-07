Les débarquements des produits de la pêche en baisse de 55% au port d'Essaouira

Les débarquements des produits de la pêche côtière et artisanale au niveau du port d’Essaouira ont accusé une baisse de 55% durant le premier semestre de l’année 2021 pour s'établir à 4.336 tonnes (T), contre 9.704 T à la même période de 2020. La valeur marchande de ces produits a, par contre, augmenté de 33% pour se situer à 81,967 millions de dirhams (MDH) à fin juin dernier, contre 61,632 MDH à la même période une année auparavant, précise l'Office national des pêches (ONP) dans son dernier rapport sur les statistiques relatives à la pêche artisanale et côtière au Maroc. La même source fait état aussi d’une forte baisse de 75% des débarquements des poissons pélagiques durant la période allant de janvier à juin 2021 au port d’Essaouira pour se chiffrer à 2.216 T, soit une valeur estimée à 8,966 MDH (-73%). Toutefois, le rapport fait ressortir une progression de 7% à 376 T (12,562 MDH) des captures du poisson blanc à fin juin dernier au niveau de l'infrastructure portuaire de la Cité des Alizés. Pour ce qui est des céphalopodes, les débarquements ont enregistré une forte hausse de 271% à 736 T (49,077 MDH), alors que ceux des crustacés se sont établis à 168 T (7,999 MDH). A l'échelle nationale, les débarquements des produits de la pêche côtière et artisanale commercialisés ont affiché, en termes de valeur, une hausse de 35% à près de 4,5 milliards de dirhams (MMDH) durant les six premiers mois de l'année 2021, selon l'ONP. Le poids de ces débarquements s'est établi à 530.970 tonnes (T), en repli de 3% par rapport à fin juin 2020, a indiqué l'Office.