Les créateurs de la série "South Park" signent un contrat mirobolant dans le streaming

Festival



La 9ème édition du Festival international cinéma et immigration d’Oujda, initialement prévue du 14 au 18 août courant, a été reportée à une date ultérieure.

L’Association solidarité pour le développement et l’immigration, organisatrice du festival, a décidé de reporter la 9ème édition de cette manifestation culturelle jusqu’à l’amélioration de la situation épidémiologique au Maroc.

Placée sous le thème "Le rôle du cinéma dans le renforcement de la sécurité culturelle des sociétés", cette édition devait se dérouler au Théâtre Mohammed VI d’Oujda avec au programme une compétition officielle des films participants et plusieurs activités culturelles et cinématographiques.



Bibliothèque



La direction de la Fondation du Roi Abdul-Aziz Al Saoud pour les études islamiques et les sciences humaines a décidé de fermer les portes de la bibliothèque à partir du 3 août et jusqu’à une date ultérieure.

La suspension des activités de la bibliothèque s'inscrit dans le sillage du dernier communiqué du gouvernement, publié le 02 août, et des nouvelles dispositions adoptées pour faire face à la propagation du coronavirus.







Bouillon de culture



