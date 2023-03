Les confessions d’Ed Sheeran

Alcool, drogues & rock'n'roll: la superstar britannique Ed Sheeran se confie sur ses années d'excès et d'addiction dans une longue interview accordée au magazine Rolling Stone.



A l'approche de la sortie de son prochain album - (prononcez: Subtract) et de son documentaire sur Disney+, le chanteur de 32 ans a évoqué ses années de "party boy", il y a près d'une décennie: "J'ai toujours bu. Mais je n'ai pas touché à la drogue jusqu'à environ 24 ans", expose-t-il, sans nommer de substance précise.



Jusqu'à une expérience en festival: "Je me suis dit: 'si tous mes amis en prennent, ça ne peut pas être si mauvais que ça'. Et j'ai essayé. Une fois par semaine, puis une fois par jour, puis deux fois par jour".



"Et puis, ça devient une habitude", poursuit le chanteur de Shivers. "Vous en prenez une fois par semaine, puis une fois par jour, puis deux fois par jour, et puis sans même prendre de l'alcool. C'est devenu inquiétant."

Un électrochoc intervient début 2022 avec la mort de Jamal Edwards, entrepreneur dans le domaine de la musique, emporté par une arythmie cardiaque due à la consommation de cocaïne.



"Je ne toucherai plus jamais, jamais, jamais à rien, parce que c'est ce qui a tué Jamal. Et ce serait un manque de respect envers son souvenir de m'approcher (de la drogue)."



Il évoque également la fin de sa consommation d'alcool fort, survenue avec l'arrivée de la première de ses deux filles en août 2020: "Deux mois avant la naissance de Lyra, Cherry (Seaborn, son épouse, NDLR) m'a dit: 'Si je perds les eaux, est-ce que tu as vraiment envie que ce soit quelqu'un d'autre qui me conduise à l'hôpital?'. Parce que je buvais beaucoup. Et c'est là que j'ai eu le déclic. J'ai répondu: 'Non, je n'en ai vraiment pas envie'."

"Et je ne veux jamais être bourré en tenant mon gosse dans les bras. Boire quelques bières est une chose, boire une bouteille de vodka en est une autre."



Il conclut: "J'ai réalisé quelque chose: 'Tu arrives à la trentaine. Grandis! Tu as fait la fête, tu as eu ces expériences. Sois en satisfait et passe à autre chose.' J'adore le vin rouge, j'adore la bière. Tous les vieux rockeurs que je connais sont soit alcooliques soit sobres, et je ne veux être ni l'un, ni l'autre."



Le sixième album studio d'Ed Sheeran est attendu pour le 5 mai. Un album qui, comme il l'a annoncé précédemment, sera influencé par les épreuves de ces dernières années: la mort de Jamal Edwards mais aussi la tumeur diagnostiquée chez son épouse Cherry alors qu'elle était enceinte de 6 mois de leur deuxième fille.



Jupiter est née en mai dernier et la tumeur a été retirée peu après. Le chanteur donnera une série de cinq concerts dans les semaines qui viennent, dont une date à l'Accor Arena le 2 avril.