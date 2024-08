Les bénévoles, ces chevilles ouvrières des JO de Paris 2024

Alors que les athlètes vivent leur rêve olympique à Paris, une armée discrète travaille sans relâche en coulisses: les bénévoles. Ces héros de l'ombre, hommes et femmes, jouent un rôle crucial dans le bon déroulement des Jeux.



Enchantés de vivre en plein cœur des Jeux dans la capitale française, ces volontaires, venus d'horizons multiples, forment une mosaïque humaine au service du plus grand évènement sportif du monde. On les voit partout: aux entrées des stades, guidant les spectateurs, offrant des informations, apportant leur aide avec le sourire. Leurs tâches sont aussi variées que cruciales: gestion des foules, assistance aux athlètes, soutien logistique et bien plus encore.



Au total, ils sont 45.000 volontaires, dont 20% d’étrangers, originaires de plus de 150 pays, mobilisés pour Paris 2024 sur l’ensemble des sites olympiques, comprenant à la fois les sites de compétition et d’autres sites clés comme le Village des athlètes, le Centre des médias, les sites d’entraînement ou encore les gares et aéroports. Près de 5.300 personnes ont été également recrutées par la mairie de Paris pour guider les spectateurs en amont des lieux où se tiennent les épreuves.



"Etre bénévole pour Paris 2024, c'est plus qu'une simple mission, c'est une aventure humaine incroyable", a déclaré à la MAP, Léa, une étudiante parisienne de 24 ans, mobilisée sur les deux semaines des JO pour guider et renseigner les spectateurs au site olympique l'Arena Porte de La Chapelle, au 18ème arrondissement de la capitale.



Adepte du bénévolat depuis ses 16 ans, elle voit cette expérience comme "une véritable école de la vie", offrant "une formation intensive en leadership" et "travail d'équipe". "C'est aussi une opportunité de tisser des liens, de découvrir de nouvelles cultures et de renforcer le tissu social à travers des expériences partagées", a-t-elle confié.



"Le bénévolat est une aventure humaine extraordinaire, et je suis fier d’y contribuer", partage, de son côté, Jean-Claude, un retraité venu de Lille et déployé dans une station de métro de la capitale. "Cela me permet aussi de rester actif, de rencontrer des gens du monde entier et de partager des moments inoubliables", a-t-il dit, sourire aux lèvres et un chapeau rose et vert vissé sur la tête.



La présence de ces bénévoles et leur engagement sont très salués par les spectateurs. "Si les athlètes reçoivent des médailles, les bénévoles méritent tout autant notre admiration", a déclaré Samuel, 72 ans, spectateur à la terrasse des Jeux, spot sportif et festif pour les JO au cœur de Paris, où sont mobilisés des dizaines de bénévoles, portant un uniforme identifiable.



"Leur contribution, souvent silencieuse mais toujours importante, est ce qui permet à un événement de cette envergure de se dérouler sans encombre", a-t-il ajouté.



Hormis les remerciements oraux, les bénévoles, non rémunérés, pas logés, mais nourris, ont reçu un kit d'équipements "spécial" de 15 pièces (chapeau, sacoche banane, maillot, montre..). Plusieurs d'entre eux ont également reçu une place gratuite pour assister à une épreuve olympique. Une manière de participer pleinement aux Jeux.



Leurs équipements "spéciaux" suscitent une véritable frénésie et font des envieux. Depuis quelques jours, les sites de revente en ligne sont submergés par des annonces pour leurs tenues, du chapeau en passant par les chaussures, et les tarifs indiqués peuvent faire tourner la tête.



Et seuls les bénévoles ont le privilège de les arborer, transformant ces accessoires en véritables objets de collection pour lesquels de nombreux acheteurs sont prêts à débourser des sommes faramineuses.



Par Maria Mouatadid (MAP)