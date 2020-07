Les avocats de Johnny Depp tentent d'accréditer la thèse d'une Amber Heard violente

Les avocats de Johnny Depp ont tenté vendredi d'accréditer la thèse selon laquelle c'est Amber Heard, l'ex-femme de l'acteur américain, qui était capable de violence, présentant à l'appui des extraits de vidéos reçus anonymement. L'acteur de 57 ans poursuit en diffamation la société éditrice du tabloïd The Sun, NGN pour l'avoir qualifié en avril 2018 de mari violent. Le héros de "Pirates des Caraïbes" rejette fermement cette accusation, affirmant n'avoir jamais levé la main sur une femme et accuse en retour de violences son ex-épouse, qu'il dépeint comme une calculatrice narcissique et sociopathe qui veut détruire sa vie. A la fin de la troisième semaine de ce procès devant la Haute Cour de Londres, l'équipe de Johnny Depp a versé à la procédure des extraits vidéos issus du tournage d'une émission de téléréalité datant de 2006-2007. Ces preuves de dernière minute, reçues la veille d'une source anonyme, seraient à leurs yeux de nature à accréditer la thèse d'une Amber Heard violente. Ces images montrent la soeur de l'Américaine de 34 ans, Whitney Henriquez, questionnée autour d'une piscine par d'autres participantes sur des marques sur son visage et le haut de sa poitrine, qui n'apparaissent pas néanmoins de manière évidente sur les images de médiocre qualité. "Je n'arrive pas à croire qu'Amber t'ait botté les fesses", entend-on l'une des participantes dire à Mme Henriquez. "Tu t'es battue ?", continue-t-elle en inspectant le corps de la jeune femme, ajoutant : "Elle t'a vraiment botté les fesses". Face aux questions pressantes, Whitney Henriquez rétorque qu'elle ne veut pas en parler. "D'abord, c'était vraiment une mauvaise émission de téléréalité", a dénoncé la soeur de l'actrice, questionnée vendredi après le visionnage de ces extraits.

La jeune femme a expliqué qu'elle faisait référence à une "dispute verbale", pas "physique". Sous le feu roulant des questions de l'avocate Eleanor Laws, elle a répété que les autres participantes n'avaient d'autre but que de tenter de pimenter une conversation d'une totale platitude, de "créer une histoire", en "cherchant des blessures qui n'étaient pas là"."On ne voit aucune marque", a-t-elle souligné, répétant que sa soeur avait bien été victime de "violences domestiques".