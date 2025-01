Les autorités à pied d’œuvre pour le déneigement des routes à Ifrane

Les services du ministère de l’Equipement dans la province d’Ifrane sont à pied d’œuvre, depuis vendredi, pour rétablir la circulation sur les axes routiers coupés par les importantes chutes de neiges.



En effet, et comme annoncé par le bulletin d’alerte de la direction générale de la météorologie, la province d’Ifrane a connu de fortes chutes de neige depuis vendredi et qui se sont poursuivies jusqu’au samedi matin.



Ces chutes de neige ont provoqué l’interruption de la circulation sur les routes reliant Azrou à Timahdite, Azrou à Ifrane, Habri à Michlifen et Michlifen à Ifrane.



Les différents services de la Direction provinciale du ministère de l’Equipement, du Transport, de la Logistique et de l’Eau, épaulés par les autorités locales et les services de sécurité, ont mobilisé l’ensemble de la logistique pour libérer les axes routiers devant la circulation routière et assurer ainsi la sécurité des usagers de la route.



Selon la Direction provinciale de l’équipement, tous les moyens humains et matériels ont été mobilisés pour que cette campagne de déneigement se déroule dans les meilleures conditions en vue de rétablir la circulation sur l’ensemble des axes routiers qui ont été coupés à la circulation à cause de ces fortes chutes de neige.



Par ailleurs, la Direction a invité les usagers à observer les précautions nécessaires en vérifiant l’état des pneus de leurs véhicules et en respectant les recommandations des autorités locales et du personnel chargé de l’opération de déneigement.