Les aéroports du Royaume atteignent 10 millions de passagers au premier semestre

Au cours des six premiers mois de l’année 2018, les aéroports du Royaume ont franchi un total de 10.455.890 passagers, selon les chiffres publiés par l’Office national des aéroports (ONDA). Ce qui correspond à une hausse de près de 13% par rapport à la même période en 2017.

En juin, le trafic passager a connu une grande croissance s’élevant à plus de 25,66% s’établissant à 1 646 587 passagers accueillis, indique l’ONDA.

D’après les chiffres de l’Office, la grande majorité des aéroports a enregistré une forte croissance au cours ce mois et réalisé des taux de croissance variant entre 15,17 et 231,68%.

C’est notamment le cas pour l’aéroport Mohammed V qui représente 43% du trafic global et qui, selon l’ONDA, a enregistré une hausse d’environ 20,32% au cours du même mois et 5,58% pour le premier semestre, rapporte la MAP.

Selon les mêmes données, le trafic domestique a enregistré une forte croissance de plus de 15,39% par rapport à la même période de l’année passée avec 1.135.446 passagers. Et d’ajouter que l’évolution de ce segment a été remarquable au cours du mois de juin avec un taux de plus de 27,93%.

L’évolution du trafic est attribuée principalement à la bonne performance du marché européen, qui représente plus des trois quarts du volume de trafic aérien international avec un taux d’évolution l’ordre de 14,87%.

La hausse enregistrée par les segments du Moyen extrême-Orient (6,23%), de l’Amérique du Nord (20,22%) et de l’Amérique du Sud (31,27%) a également contribué à cette performance.

En ce qui concerne le marché du Maghreb, les chiffres laissent apparaître, en revanche, une légère baisse de l’ordre de moins de 0,81% durant le premier semestre. Notons toutefois que le mois de juin a affiché une hausse de plus de 12,25%.

Malgré le marasme survenu pendant le premier semestre, le mois de juin a enregistré également une croissance de 9,30% pour le marché africain.

A noter que 88. 652 mouvements d’avions ont été enregistrés durant le premier semestre, correspondant à une évolution de 8,84% par rapport à la même période en 2017. Au cours de la même période, les parts des aéroports Mohammed V, Marrakech Menara et d’Agadir Al Massira ont été respectivement de 46,11%, 20,17% et 8,43% de ce trafic.

Notons aussi que les aéroports du Royaume ont enregistré 14.761 mouvements durant cette même période, en croissance de 11,81% par rapport à juin de l’année écoulée.

Soulignons enfin l’augmentation de 6,92% du trafic fret par rapport à la même période de 2017, atteignant 43. 019,75 tonnes contre 40. 234,88 tonnes enregistrées au cours des trois premiers mois de 2017.