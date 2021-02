“Les Trois Mousquetaires ” à nouveau au cinéma avec Vincent Cassel et Eva Green

La réalisatrice et actrice française Laurine Bauby présidera le jury du 9ème festival du cinéma de Oued Noun qui sera organisé du 26 au 28 février à distance, ont annoncé ses organisateurs. Les autres membres du jury sont l’actrice et réalisatrice Latefa Ahrar et le chercheur en cinéma et universitaire tunisien Wassim Korbi. Le Prix du court métrage de ce festival, qui vise à faire valoir le potentiel naturel, culturel et touristique de la région et à contribuer à la promotion des cultures hassanie et amazighe, met en compétition six films, dont Lopsy (Maroc) de Mehdi Ayouche et Vincent avant midi (France) de Guillaume Mainguet. Cinq films de cinq pays vont également concourir pour le prix du meilleur court-métrage documentaire, dont 86 Days (Maroc) de Hassan Maanany et Mourad Khallou, Icarus (Maroc-Hongrie) de Sanaa El Alaoui et The Recovery King (Algérie) de Bougheraaf Abdellah Mansour. Neuf films marocains vont tenter de décrocher le Prix national du court-métrage, dont Andor de Nora Azeoural Tafat, Crack de Blal Touil, Détresse de Najib El Assad, The Last Wave de Mustapha Farmati et In The Heart Oh The Moon de Hicham El Barkaoui. Le festival du cinéma de Oued Noun constitue un grand évènement culturel dans la région Guelmim-Oued Noun avec l’ambition de mettre en valeur le rôle de la culture et de l’art dans l’émancipation des jeunes à travers leur formation aux métiers du cinéma et leur ouverture sur d’autres expériences mondiales. Outre la projection des films, le programme du festival comprend des ateliers de formation aux techniques du cinéma, des colloques, des hommages et une compétition de photos.