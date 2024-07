Les Philippines affirment avoir trouvé un "arrangement" avec la Chine sur un récif disputé

Les Philippines et la Chine sont convenues d'un "arrangement provisoire" pour le réapprovisionnement des troupes philippines stationnées sur un récif disputé de la mer de Chine méridionale, a annoncé dimanche Manille, après une série d'incidents dans les eaux contestées.



"Les Philippines et la République populaire de Chine sont parvenues à un accord sur un arrangement provisoire pour le réapprovisionnement en produits de première nécessité et des missions de rotation" vers l'atoll Second Thomas, a indiqué le ministère philippin des Affaires étrangères.



Une poignée de soldats philippins sont stationnés sur un navire de guerre rouillé qui a été délibérément échoué sur l'atoll Second Thomas en 1999 pour faire valoir les revendications de Manille sur la région.



Elle a été au centre d'affrontements entre navires chinois et philippins ces derniers mois, alors que Pékin intensifie ses efforts pour faire valoir ses revendications sur la quasi-totalité de la mer de Chine méridionale.



Un marin philippin a perdu un pouce lors de la dernière confrontation du 17 juin lorsque des membres des garde-côtes chinois brandissant des couteaux, des bâtons et une hache ont déjoué une tentative de la marine philippine de réapprovisionner ses troupes.



L'atoll Second Thomas se trouve à environ 200 km de l'île de Palawan, à l'ouest des Philippines, et à plus de 1.000 km de la principale aire continentale de Chine la plus proche, l'île de Hainan.