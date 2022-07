Les “Minions ” terriblement attachants : Le triomphe des sales gosses de l'animation

Culture judéo-marocaine



La culture judéo-marocaine a été mise à l'honneur à Zagreb, à l'occasion d’un évènement culturel, organisé par l’ambassade du Maroc en Croatie, en collaboration avec l’ambassade d’Israël et en présence des chefs religieux des deux communautés musulmane et juive dans ce pays. Placé sous le thème '’héritage judéo-marocain, un modèle de coexistence harmonieuse millénaire entre musulmans et juifs’’, cet évènement culturel s’inscrit dans le cadre de la promotion du modèle marocain et de sa tradition ancestrale de partage, de cohésion et de dialogue interculturel et interreligieux.



‘’Cette initiative avait comme objectif de partager avec le public croate des aspects du judaïsme marocain, considéré comme modèle dans le monde, grâce à la longue et riche histoire partagée dans le respect et l’harmonie entre juifs et musulmans du Royaume du Maroc durant des siècles’’, indique un communiqué de la Chancellerie du Maroc à Zagreb.



Production et distribution

Le producteur de films, Hassan Chaoui, a annoncé, jeudi à Dakar, la création par des opérateurs privés d'une nouvelle société maroco-sénégalaise pour la production et la diffusion de films particulièrement africains.



L'annonce de ce projet a été faite par M. Chaoui dans une déclaration à la MAP à l'occasion de la 3-ème édition du Festival de cinéma ''Les Téranga'', qui se déroule à Dakar du 29 juin au 2 juillet, avec le Maroc comme invité d'honneur et auquel participe une forte délégation de professionnels marocains et du Centre cinématographique marocain (CCM).



M. Chaoui, qui participe à la compétition de ce Festival avec le film "Les Portes du ciel", réalisé par Morad El Khaoudi, a fait état de l'existence d'un "potentiel" en Afrique en matière de production, invitant tous les opérateurs du secteur et les investisseurs à "découvrir ce monde d'industrie qui peut être très intéressant".



Il s'agit d'"une véritable industrie, d'un domaine qui n'a pas de frontières, comme le sport", a-t-il déclaré tout en se félicitant de la tenue au Sénégal de ce festival du cinéma, "une manifestation extraordinaire", qui doit être tenue dans tous les pays africains, où il existe "un potentiel et des infrastructures extraordinaires et aussi de l'énergie humaine".