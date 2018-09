Les Marchés mobiles de l'économie sociale et solidaire font escale à Missour

Les Marchés mobiles de l'économie sociale et solidaire, lancés par le conseil régional de Fès-Meknès, ont fait escale, récemment à Missour, province de Boulemane, deuxième étape de cette initiative visant à renforcer le développement socioéconomique au niveau de la région.

L'étape de Boulemane de ces marchés mobiles, qui intervient après celle de Taza, se poursuivra jusqu'au 6 septembre et vise à renforcer la dynamique économique et sociale dans la province, dans le cadre de la mise en application des objectifs fixés par le conseil de la région en matière de développement régional, rapporte la MAP.

A l'ouverture de cette manifestation, une délégation composée notamment du wali de la région Fès-Meknès, gouverneur de la préfecture de Fès, Said Zniber, du président de la région Fès-Meknès, Mhand Laenser et des gouverneurs des provinces de Boulemane et de Sefrou, s'est enquise des atouts de la région en matière d'artisanat et d'agriculture, lesquels sont exposés dans le cadre d'une foire organisée à cette occasion.

La vice-présidente du conseil de la région chargée de l'environnement et du développement durable, Majda Benarbia a indiqué à la MAP, que l'étape de Boulemane s'assigne comme objectif d'impulser une nouvelle dynamique socio-économique au niveau de la province, valoriser les produits de terroir et aider les coopératives à accéder aux marchés en les formant aux techniques de commercialisation et de la qualité.

Cette initiative intervient en application des dispositions de l'accord de partenariat, signé entre le conseil de Fès-Meknès et le ministère du Tourisme, de l’Artisanat, du Transport aérien et de l’Economie sociale et s'inscrit dans le cadre de la vision stratégique du conseil pour le développement de l'économie sociale et solidaire.

Après Boulemane et Taza, ces marchés mobiles de l'économie sociale et solidaire feront escale prochainement à El Hajeb et Taounate pour mettre en œuvre le programme du conseil régional visant notamment la mise en valeur des atouts et du potentiel de Fès-Meknès en matière d'économie sociale et solidaire et le renforcement des aides aux coopératives, aux associations et aux entreprises sociales de la région.

Cette édition des marchés mobiles du conseil régional de Fès-Meknès coïncide avec l'organisation du 6ème Festival de Missour sous le thème "Le renforcement des capacités des acteurs, une locomotive majeure du développement spatial".