Les Journées du patrimoine de Marrakech seront organisées du 22 au 25 mai à la cité ocre, sous le thème "Marrakech au fil de l’eau et des jardins".



Initiée par l’Association Turāth pour la sauvegarde et la valorisation du patrimoine matériel et immatériel, en partenariat avec le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, la Wilaya de Marrakech-Safi, la région de Marrakech-Safi, la Commune de Marrakech, la Fondation Jardin Majorelle et le Conseil régional du tourisme (CRT), cette manifestation vise à offrir une expérience culturelle ludique et instructive pour mieux appréhender les trésors cachés et les histoires fascinantes qui ont façonné la cité ore au fil des siècles, indique un communiqué des organisateurs.



Ces journées proposent de faire découvrir les richesses culturelles, architecturales et naturelles de la cité ocre avec l’appui de plus de 200 guides bénévoles formés par des architectes, historiens et spécialistes du patrimoine, souligne le communiqué, relevant que les organisateurs de cet événement culturel invitent les passionnés de patrimoine tout comme les néophytes à voyager dans le temps et l’espace à travers des circuits guidés.



Ces journées offrent aussi l’occasion pour sensibiliser les habitants de Marrakech, en particulier la jeunesse, mais aussi les touristes, de plus en plus nombreux, à la préservation du patrimoine matériel et immatériel.



Pour cette édition, les organisateurs ont concocté un riche programme comprenant des projections, des expositions photographiques des artistes Marco Guerra, Benoît Maillard, Olivier Monge et Faten Safieddine et une présentation de la flore urbaine en partenariat avec la section régionale du Centre national Mohammed VI des handicapés.



Au menu de cet événement figurent aussi des visites scolaires aux sites emblématiques de la cité ocre, des ateliers pour enfants, des Conférences sur "L’architecture vernaculaire et le Pavillon marocain à la Biennale de Venise" et "Marrakech, au fil de l’eau et des jardins", en plus de la signature du livre "L’énigme de la Qobba Almoravide de Marrakech" de l’architecte et acteur associatif Soad Belkeziz.



Lors de ces journées, les organisateurs procéderont aussi au lancement du "Circuit de l’eau".