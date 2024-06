Les Journées du film hongrois à Essaouira

Les Journées du film Hongrois, un événement culturel exceptionnel mettant en lumière la richesse de l'expérience cinématographique hongroise, se tiendront du 1er au 3 juillet prochain dans la Cité des alizés, à l'initiative de l'Association Essaouira-Mogador.



Organisée en partenariat avec l'ambassade de Hongrie à Rabat, cette manifestation cinématographique s'inscrit dans le cadre de la célébration du 65ème anniversaire des relations diplomatiques entre le Maroc et la Hongrie, indique un communiqué des organisateurs.



Initié en collaboration avec l’Institut national des films de Hongrie, cet événement qui se déroulera à l'espace socioculturel "Dar Souiri", "reflète l'ouverture d'Essaouira sur le monde et vise à renforcer les liens entre le Royaume et la Hongrie, en favorisant une meilleure compréhension et appréciation de nos patrimoines culturels respectifs", souligne la même source.



Au programme figurent des projections des films "Budapest Heist", une comédie policière légère sur un groupe d'amis tentant de dérober une peinture pour la faire passer à une vente aux enchères importante, "Bad Poems", un film plus sérieux mais toujours teinté d'humour, explorant les thèmes de l'amour, de la jeunesse et des choix de vie, et enfin "Vault", un drame historique suivant un cambrioleur professionnel engagé par la police pour ouvrir le coffre-fort du ministère de l’Intérieur à la fin de la révolution de 1956 en Hongrie.

Les films seront présentés en version originale hongroise et sous-titrés en anglais, précisent les organisateurs.



"Cet événement est ouvert à tous, et nous attendons avec impatience d'accueillir les passionnés de cinéma et les amateurs de culture à cette célébration unique du cinéma hongrois", ont-ils conclu.