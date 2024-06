Les Journées de la Recherche scientifique à Tétouan

L'Université Abdelmalek Essaâdi (UAE) a annoncé l'organisation des Journées de la Recherche scientifique, qui se tiendront du 14 au 17 octobre prochain à la Faculté Oussoul Eddine de Tétouan.



Ces journées de recherche, placées sous le thème "Recherche et innovation entre excellence scientifique et développement social", représentent un événement multidisciplinaire offrant une plateforme où chercheurs, universitaires, étudiants et partenaires de divers domaines académiques et économiques pourront se réunir pour discuter des développements scientifiques récents et des défis futurs, indique un communiqué de l’UAE.



L'objectif de ces journées est de fournir un environnement propice au débat multidisciplinaire, à la collaboration et à l'innovation, en conjuguant les efforts pour établir des bases scientifiques, intellectuelles et académiques solides, capables de suivre le rythme rapide des avancées scientifiques.



Cet événement scientifique, initialement prévu fin juin courant, se veut une opportunité d'explorer une variété de sujets et de recherches à travers des sessions thématiques, des présentations et des ateliers. Il permettra également de rencontrer et d'interagir avec des experts et des chercheurs de diverses disciplines, tout en établissant des collaborations pour des projets de recherche futurs.



Le site web de l'UAE permet, par ailleurs, aux chercheurs intéressés de s'inscrire en ligne pour participer à cet événement académique de premier plan. Ils pourront également soumettre leurs contributions pour les différentes sessions et présentations, enrichissant ainsi la qualité des débats et contribuant au succès de cette édition des Journées de la Recherche scientifique.