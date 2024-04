Les Etats-Unis rejettent l'adhésion pleine et entière de la Palestine à l'ONU

Les Etats-Unis se sont opposés, jeudi, au rêve d'adhésion pleine et entière des Palestiniens à l'ONU, mettant sans surprise leur veto au Conseil de sécurité à une revendication honnie par leur allié israélien, en pleine guerre à Gaza.



Depuis plusieurs semaines, les Palestiniens, qui ont depuis 2012 le statut inférieur «d'Etat non membre observateur», ainsi que les pays arabes, demandaient au Conseil d'accepter qu'un "Etat palestinien" déjà reconnu par la majorité des capitales prenne sa place "légitime" au sein des Nations unies. En vain. Les Etats-Unis, qui ont tout fait pour retarder le vote, n'ont pas hésité à recourir à leur droit de veto qu'ils utilisent régulièrement pour protéger leur allié israélien.



Une décision qui pousse le Moyen-Orient «au bord du gouffre»



Cette décision a été immédiatement dénoncée par l'Autorité palestinienne qui y voit une « agression flagrante » poussant le Moyen-Orient « au bord du gouffre ».

Ce rejet «ne brisera pas notre volonté, ne stoppera pas notre détermination. Nous n'arrêterons pas nos efforts. L'Etat de Palestine est inévitable, il est réel», a, de son côté, lancé en pleurs l'ambassadeur palestinien à l'ONU Riyad Mansour.



«N'oubliez pas que quand cette session sera ajournée, en Palestine, des innocents continueront à payer de leur vie et de la vie de leurs enfants le prix des actions israéliennes, (...), le prix d'un retard de la justice, de la liberté et de la paix », a-t-il déploré lors d'un discours qui a provoqué des larmes dans la salle du Conseil, rapporte l’AFP.

Le projet de résolution qui recommandait l'adhésion palestinienne a recueilli 12 voix pour, 1 contre et 2 abstentions (Royaume-Uni et Suisse).



Le mouvement Hamas a lui aussi condamné le veto américain, assurant que le peuple palestinien poursuivrait « sa lutte jusqu'à l'établissement (...) d'un État palestinien indépendant et pleinement souverain avec Jérusalem pour capitale ».



«Ce vote ne reflète pas une opposition à un Etat palestinien, mais est une reconnaissance qu'il ne peut naître que de négociations directes entre les parties », a pour sa part justifié l'ambassadeur américain adjoint Robert Wood, regrettant des « actions prématurées ici à New York, même avec les meilleures intentions ».

Les Etats-Unis ont également mis en avant la législation américaine qui leur imposerait de couper leur financement à l'ONU en cas d'une adhésion palestinienne en dehors d'un tel accord bilatéral entre Israël et les Palestiniens.



Le dernier veto à l'adhésion d'un Etat à l'ONU date de 1976, quand les Américains avaient bloqué l'entrée du Vietnam.

A rappeler que l'admission d'un Etat à l'ONU doit recevoir une recommandation positive du Conseil (au moins 9 voix sur 15 en faveur, sans veto d'un membre permanent), puis être approuvée par l'Assemblée générale, à la majorité des deux-tiers.



Le veto américain est une «tentative infructueuse d'arrêter le cours inexorable de l'histoire»



«Aujourd'hui, la majorité absolue de la communauté internationale soutient la demande d'admission de la Palestine en tant que membre à part entière de l'organisation mondiale. La souffrance des civils palestiniens résonne dans le cœur et l'âme de millions de personnes à travers le monde », a déclaré le représentant permanent de la Russie auprès des Nations unies, Vassili Nebenzia, lors de la réunion du Conseil de sécurité.



«L'utilisation du veto par la délégation américaine aujourd'hui est une tentative infructueuse d'arrêter le cours inexorable de l'histoire. Les résultats du vote, alors que Washington s'est retrouvé presque complètement isolé, parlent d'eux-mêmes», a-t-il poursuivi.



Les Etats-Unis, selon le diplomate russe, sont prêts à fermer les yeux sur les crimes commis par Israël contre les civils à Gaza jusqu'au dernier moment et à ne pas prêter attention aux activités illégales de colonisation en Cisjordanie. « L'objectif est de briser la volonté des Palestiniens, de les forcer à se soumettre inconditionnellement à la puissance occupante, d'en faire des serviteurs et des citoyens de seconde zone et, peut-être, de les éliminer complètement de leur territoire d'origine», a a souligné Vassili Nebenzia. Et de marteler : «C'est indigne d'une grande puissance et l'histoire ne vous le pardonnera pas. Nous exhortons les Etats-Unis à écouter la voix de la raison, à réfléchir aux conséquences de leurs décisions et à se joindre immédiatement aux efforts des autres membres du Conseil de sécurité pour instaurer un cessez-le-feu immédiat à Gaza», a-t-il conclu.



Dans ce contexte, le Secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres a dépeint devant le Conseil de sécurité un tableau effrayant de la situation au Moyen-Orient « au bord du précipice».

A Gaza, «six mois et demi d'opérations militaires israéliennes ont créé un enfer humanitaire», a-t-il déploré.



H.T