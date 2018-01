Les Espagnols lancent un programme pour promouvoir davantage leur langue dans le monde

Le chef du gouvernement espagnol, Mariano Rajoy, a lancé mercredi le projet "L’espagnol, langue globale", visant la promotion de la langue de Cervantès dans le monde. Cette initiative se veut un axe fondamental de la politique de l’Espagne destinée à impulser la valeur et l’usage de la langue espagnole, afin d’en faire un outil stratégique de création des opportunités pour les hispanophones, a indiqué le ministère de l’Education, de la Culture et du Sport dans un communiqué.

Il s’agit de coordonner les diverses mesures et initiatives de promotion de la langue et de la culture espagnoles et d’en lancer de nouvelles dans une vision stratégique soutenant la promotion du pays ibérique à l’international "Marque Espagne". Parmi les mesures prévues dans ce cadre, figurent la création d’un programme d’échange des étudiants entre les pays ibéro-américains, à l’image d’Erasmus européen, la désignation d’"Ambassadeurs de l’espagnol, langue globale" et la mise en place d’une plateforme de contenus numériques en espagnol et en portugais, accessible gratuitement et contenant des œuvres et documents de nature variée : littérature, cinéma, musique, arts, sciences et technologie. Un intérêt particulier sera accordé également au développement de nouvelles applications, services numériques et technologies en langue espagnole.

Le projet prévoit aussi de renforcer l’implication de la société civile et du secteur privé, à travers notamment des incitations fiscales pouvant atteindre les 90% en échange du soutien à ce projet, déclaré "Action d’intérêt public exceptionnel". L’espagnol est l’une des langues les plus parlées au monde avec plus de 570 millions d’hispanophones, qui doivent passer à 700 millions de personnes en l’espace des 30 prochaines années.