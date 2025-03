“Les Divorcées de Casablanca” projeté à Cotonou

Le film marocain “Les Divorcées de Casablanca” de son réalisateur Mohammed Ahed Bensouda a été projeté, mardi à Cotonou (Bénin), dans le cadre de la célébration du mois de la Francophonie.



Cette rencontre cinématographique organisée à l'initiative de l’ambassade du Royaume du Maroc au Bénin, a eu lieu en présence d'ambassadeurs et de représentants des missions diplomatiques et consulaires accréditées et de membres de la communauté marocaine, à l'occasion de la célébration du mois de la Francophonie, placée cette année sous le thème “L'éducation, au sens large, qui fabrique des citoyens conscients”, indique un communiqué de la représentation diplomatique du Royaume.



L’ambassadeur du Maroc au Bénin, Rachid Rguibi, a souligné que la célébration de la Francophonie s’inscrit dans le cadre de l’engagement du Maroc, en tant que pays actif de l’Organisation internationale de la Francophonie, pour la promotion des valeurs de solidarité et de dialogue ainsi que le renforcement de l’Etat de droit, de la démocratie, des droits humains et de l’inclusion des femmes et des enfants.



Lors du débat ayant suivi la projection, le réalisateur marocain a exprimé sa joie de rencontrer le public béninois et la communauté marocaine et de projeter son film dans un pays africain frère.



Au programme de la célébration du mois de la Francophonie figure aussi un concert musical de la troupe marocaine Samifati et Transe Gnawa Express (vendredi), un voyage artistique unique de fusion des rythmes de la musique Gnawa et de la musique électronique.



Sorti en 2023, "Les Divorcées de Casablanca" met en lumière le parcours de cinq femmes de différents milieux sociaux, confrontées aux inégalités qui pèsent sur les divorcées au Maroc.



A travers une narration mêlant gravité et humour, le film dénonce les injustices auxquelles ces femmes font face, notamment la perte de la garde de leurs enfants en cas de remariage.