Les Bleus sans Mbappé ménagé

Déjà privée d'Antoine Griezmann fraîchement retraité, l'équipe de France jouera ses deux prochains matches sans son étoile Kylian Mbappé, de retour de blessure mais ménagé et absent de la liste donnée jeudi par Didier Deschamps.

Les Bleus n'auront ni leur capitaine ni leur vice-capitaine contre Israël et la Belgique en Ligue des nations, les 10 et 14 octobre.



"Je ne suis pas là pour prendre des risques", a expliqué le sélectionneur pour justifier l'absence de "Kyky", qui a pourtant joué trente minutes - et perdu - avec le Real Madrid à Lille (1-0), mercredi soir.

Mbappé est touché à la cuisse gauche, "un problème pas grave mais nécessitant des soins pour pouvoir bien récupérer", a expliqué "DD".



Son absence pourrait ménager autant physiquement Mbappé que le Real diplomatiquement, le sélectionneur ayant déjà dit que les matches de Ligue des nations n'avaient pas l'importance à ses yeux des qualifications pour la Coupe du monde.

Mais Deschamps n'a "pas le moindre doute sur l'implication de Kylian", qui avait semblé plus distant que d'ordinaire en Bleu, en septembre.



Il a beaucoup été question des absents lors de la conférence de presse de présentation de la liste, notamment Griezmann qui a raccroché le maillot Bleu après 137 matches, 44 buts et une Coupe du monde (2018).

"Ce n'est pas une décision prise par Antoine sur un coup de tête, mais après une réflexion mûrie et aboutie", a dit Deschamps.



Le technicien a évoqué "la fatigue physique mais aussi psychologique", les "priorités qui ne sont pas les mêmes à 33 ans et demi", et a confié n'avoir pas essayé de retenir celui qui était, il l'a rappelé, son "chouchou".



Il faudra jouer "différemment, pas possible de le remplacer poste par poste, ça c'est sûr", a commenté Deschamps. "Il avait une grande influence par sa technique et son volume de jeu, sa capacité à répéter les efforts... Il ne faut pas forcément changer de système, mais dans le registre où il était ne pas chercher l'équivalent", avec un joueur "qui fait différemment".



Il n'a pas essayé de le retenir, Griezmann "avait pris sa décision. Autrement il serait là", a assuré "Dédé". "Tout de même, ça fait drôle", a-t-il conclu sur le sujet.

N'Golo Kanté, capitaine lors de la victoire contre la Belgique (2-0) en septembre, n'est pas là non plus, touché aux adducteurs selon Deschamps, qui va bien pouvoir porter le brassard chez les Bleus?



"Avec les absences de Kylian et Antoine, ça laisse de la place", a admis Deschamps, qui veut garder la primeur de la nouvelle au futur porteur du brassard, à Budapest contre Israël.

En manque d'expérience, Deschamps n'a toutefois pas voulu "précipiter" le retour d'Adrien Rabiot, qui a joué seulement la dernière demi-heure de Strasbourg-Marseille (1-0) cette saison.



"J'ai échangé plusieurs fois avec lui, il a encore besoin de temps". Avant cette demi-heure contre Strasbourg, "son dernier match remontait au 9 juillet" et la demi-finale de l'Euro perdue contre l'Espagne (2-1).

"C'est plus sage pour lui d'avoir encore quelques semaines pour parfaire sa condition. Si tout se passe bien, il sera disponible pour novembre", a-t-il souligné.



Le coach n'a pas non plus rappelé Benjamin Pavard, déjà absent en septembre. Il a préféré convoquer à nouveau Wesley Fofana, qui avait dû renoncer au dernier moment le mois dernier.



Un autre joueur de Chelsea revient, et de plus loin: Christopher Nkunku remplace numériquement Mbappé dans la liste d'attaquants. Il n'a plus joué en Bleu depuis France-Grèce (1-0) de juin 2023, mais Deschamps l'a trouvé "plein d'énergie".



Le gardien de Lille Lucas Chevalier, brillant contre le Real, n'est pas encore de la partie. "Il se rapproche de plus en plus. Je n'ai pas eu besoin du match d’hier pour savoir que Lucas a un fort potentiel. Il viendra à un moment ou à un autre".