“Les Animaux fantastiques” ensorcellent le box-office

L'univers d'Harry Potter fait toujours recette: "Les Animaux fantastiques 2: Les crimes de Grindelwald", produit dérivé des aventures du jeune sorcier à lunettes, s'est hissé ce week-end en tête du box-office nord-américain, selon les chiffres provisoires publiés dimanche par la société spécialisée Exhibitor Relations. Le second volet de la saga des "Animaux fantastiques" a, d'un coup de baguette, récolté quelque 62,2 millions de dollars au cours de ses trois premières journées d'exploitation aux Etats-Unis et au Canada. Jude Law y campe un jeune Dumbledore confronté à l'évasion du méchant sorcier Gellert Grindelwald (Johnny Depp), bien des années avant la naissance d'Harry Potter, dont le film reprend les codes, sur fond de décors parisiens. Un autre drôle d'animal occupe la deuxième marche du podium: "Le Grinch", créature verte et hargneuse qui déteste toujours autant Noël et son hypocrisie mielleuse. Avec 38,2 millions de dollars de recettes (126,5 millions sur deux semaines), le film d'animation des studios Universal devance "Bohemian Rhapsody" (15,7 millions, 127,9 au total), le biopic retraçant l'histoire de Freddie Mercury et de son groupe légendaire Queen.

Deux nouveautés complètent le quinté gagnant du week-end: "Apprentis parents" (14,7 millions), avec Mark Wahlberg, sur un couple décidant d'adopter et se retrouvant avec trois enfants intenables sur les bras; et "Les Veuves" (12,3 millions), thriller féministe du réalisateur Steve McQuenn, oscarisé pour "12 years a slave".