Le traditionnel concert du prix Nobel de la paix annulé faute d'argent

Le traditionnel concert clôturant la cérémonie de remise du prix Nobel de la paix tous les 10 décembre à Oslo n'aura pas lieu en 2018, faute de moyens, ont annoncé les organisateurs. "Il n'y aura pas de concert du prix Nobel de la paix cette année", ont fait savoir dans un communiqué conjoint l'Institut Nobel norvégien, la major Warner Bros et la société événementielle Gyro. "Cette décision est due à la volonté de repenser le format et le contenu du concert mais reflète aussi les difficultés financières" que l'événement a connues ces dernières années, ont-ils précisé.

Les audiences de ce concert retransmis en direct à la télévision norvégienne et financé par des mécènes privés et la billetterie ne sont plus aussi importantes à l'ère des smartphones, et ses promoteurs entendent réfléchir à la façon "de le produire sur différents supports".

Selon le journal Dagbladet, l'enseigne de la grande distribution norvégienne Rema 1000 a notamment décidé de ne plus sponsoriser le concert, entraînant un manque à gagner insupportable pour ses organisateurs.

Depuis sa première édition en 1994 à l'Oslo Spektrum, le concert Nobel a attiré une centaine d'artistes pop de renommée mondiale, de Whitney Houston à Lady Gaga.