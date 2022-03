Le théâtre en classe: Apprendre debout

La direction provinciale du ministère de l'Education nationale, du Préscolaire et des Sports de Sidi Bennour a organisé le 25 février courant, à l’école Attafattouh Fatma El-Fihri pour l’éducation et la formation, en coordination avec l’Académie régionale d’éducation et de formation de la région de Casablanca-Settat, une session de formation dans le domaine du théâtre scolaire, au profit des enseignants, des coordonnateurs de la vie scolaire et des clubs de théâtre, de divers établissements du primaire, du collégial et du qualifiant relevant de la Direction provinciale de Sidi Bennour. La session de formation dont ont tiré profit environ 120 enseignants, a été animée par des pionniers du théâtre au Maroc : Benaissa Aljirari, Farid Regragui, Saad Tassouli, Said Aït Baja, Charif Najah, Rachid El-Khattabi, Mohamed Boubou, et ce en présence de la directrice provinciale du MEN, des chefs de service de la directrice de la documentation, de l’animation et de la production pédagogique de l’AREF Casablanca-Settat, ainsi que d’enseignants intéressés et de directeurs d’établissements scolaires. Cette rencontre a été, par ailleurs, l’occasion idoine de saluer les efforts de Mme Hajar AlHansali, qui a remporté récemment le premier prix au niveau national dans le domaine de la sécurité routière lors du concours « Mon initiative pour la vie » Quatre ateliers ont été programmés lors de cette session de formation consacrée à l’art dramatique: les premier et deuxième ateliers ont été consacrés à l’improvisation, le troisième à l’écriture dramatique et le quatrième à la scénographie. C’est dans cette ambiance que le festif, le pédagogique et le didactique ont bien garni cette rencontre. A l’issue de cette journée, des certificats de participation ont été distribués à tous les enseignants participant à cette session de formation. Les apprenants seront appelés, par conséquent, à apprendre autrement. Ils apprendront debout, en s’identifiant à un personnage, dans une situation fictive, imagée et/ou imaginée. Maîtriser son corps, s’exprimer par lui, leur permettra de se servir consciemment et consciencieusement de leurs sens. « C’est ça le théâtre ! Regarder, écouter, deviner ce qui n’est jamais dit. Révéler les dieux et les démons qui se cachent au fond de nos âmes. Ensuite, transformer, pour que la Beauté transfigurante nous aide à connaître et à supporter la condition humaine… C’est aussi ça le théâtre !», souligne Ariane Mnouchkine. Selon Mohamed Belmouedden, chef de service des affaires pédagogiques, cette session s’inscrit dans le cadre de la loi cadre 51-17 qui prévoit dans son projet 10 la mise à niveau de la vie scolaire dans nos établissements, et partant, apprendre aux enseignés des capacités à s’adapter, en tant que citoyens utiles et responsables, à toute situation rencontrée dans leur vie».