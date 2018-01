Le théâtre au profit des Marocains résidant à l’étranger

Dans le cadre de sa stratégie nationale en faveur des Marocains du monde, le ministère délégué chargé des Marocains résidant à l’étranger et des Affaires de la migration a mis en place une offre culturelle variée qui tient compte de plusieurs éléments qui répondent aux attentes des Marocains à l’étranger dont notamment l’âge, le niveau d’éducation, ou encore le pays d’accueil. Cette offre, à laquelle participent plusieurs acteurs, publics et privés, se déclinent en plusieurs activités, dont le nouveau programme des ‘’Universités culturelles’’ qui permettra de toucher plus de 500 jeunes MRE tout au long de l’année. Ce programme a été renforcé en s’associant à de nouvelles universités et en prenant comme périodes cibles les différents temps de vacances universitaires de l’année. En plus des ‘’universités culturelles’’, visant les jeunes de 18 à 25 ans, l’agenda culturel du ministère regroupe d’autres actions permettant de répondre aux attentes d’une large population des Marocains résidant à l’étranger: des séjours culturels, au Maroc, en partenariat avec le tissu associatif marocain à l’étranger, des colonies de vacances en faveur des enfants MRE durant toute la période estivale, …

Parallèlement à ces activités, d’autres sont organisées au niveau des pays d’accueil. Outre la mise en place de centres culturels marocains ‘’Dar Al Maghrib’’, et le soutien des actions des associations, de Marocains du monde, porteuses de projets culturels, des tournées théâtrales de troupes marocaines sont organisées annuellement en faveur des Marocains résidant à l’étranger.

Conscient du rôle du théâtre pour faciliter l’accès des Marocains du monde à la culture marocaine, le ministère a en effet établi des partenariats avec une quarantaine de troupes marocaines qui effectueront plusieurs tournées à l’étranger durant cette année.

Ce sont 180 spectacles qui seront présentés par de talentueux artistes marocains qui ont marqué le paysage théâtral national et ce, pour le grand plaisir d’un public assoiffé de tout ce qui est marocain.