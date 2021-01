Le terrible drame personnel de Liam Neeson avant le tournage de “Sans identité”

Depuis 2008 et le succès mondial de Taken, Liam Neeson s’est spécialisé dans les films d’action plutôt musclés. Une seconde carrière pour un acteur qui s’est fait connaître d’abord par des rôles d’hommes courageux et révolutionnaires dans des films comme La liste de Schindler et Michael Collins. Moins d’un an après la sortie du premier Taken, le comédien anglo-américain va vivre un terrible drame personnel, la plus grande tragédie de sa vie. Depuis 1993, Liam Neeson partageait la vie de l’actrice anglaise Natasha Richardson. Mais un accident mortel va séparer le couple pour l’éternité... Le 16 mars 2009, Natasha Richardson est victime d’une chute de ski au Mont Tremblant, au nord de Montréal. Transportée à l’hôpital, elle souffre d’un grave traumatisme crânien. Le 17 mars, elle est transférée par avion médicalisé à l’hôpital Lennox Hill de New York. Le soir, l’inimaginable nouvelle tombe : Natasha Richardson est déclarée en état de mort cérébrale. Le 18 mars au soir, le porte-parole de la famille annonce sa mort à la suite d’un hématome extradural. Natasha Richardson n’avait que 45 ans. Pour Liam Neeson, la vie ne sera malheureusement plus jamais la même. Il se réfugie dans le travail pour oublier cette tragédie : entre 2009 et 2012, il tournera dans pas moins de dix films dont Sans identité, début 2010, moins d’un an après le décès de son épouse. Très pudique, il ne reviendra que rarement dans les médias sur la perte de sa femme. En février 2014, il se livre à l’animateur Anderson Cooper : “Sa mort ne m’a jamais semblé réelle. D’une certaine manière, elle ne l’est pas. Il y a des périodes maintenant où j’entends la porte s’ouvrir dans notre résidence newyorkaise, c’était surtout le cas les deux premières années… À chaque fois, j’entends cette porte s’ouvrir, je pense toujours que je vais l’entendre.” Des propos déchirants... Aujourd’hui, pour Liam Neeson, sa femme vit à travers d’autres personnes dont elle a sauvé la vie en faisant don de trois de ses organes.