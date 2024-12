Le tapis rouge, un hymne à la diversité et à l'ouverture

Temps fort du Festival international du film de Marrakech, dont la 21ème édition se clôture samedi, le traditionnel défilé de célébrités sur le tapis rouge, loin d'être un simple passage pour braquer les projecteurs sur des stars prenant la pose entre strass et paillettes, véhicule des messages forts de diversité et d’ouverture, de Marrakech vers le monde.



En foulant le tapis rouge du festival, un moment incontournable pour les journalistes marocains et étrangers pour prendre les célébrités en photo et recueillir leurs déclarations, les spectateurs à travers le monde perçoivent une diversité frappante des participants, venus des quatre coins du monde : de l’Est à l’Ouest, du Nord au Sud, habillés de tenues reflétant les traditions et le patrimoine culturel de leurs pays respectifs.



Les looks arborés par les stars sont des expressions des plus éloquentes de cette richesse culturelle qui constitue désormais l'image de marque du Festival international du film de Marrakech. Dans ce sillage, le caftan marocain a été la véritable "vedette du tapis rouge" tout au long des soirées du Festival. Des artistes marocaines, arabes et étrangers l’ont sublimé, consolidant ainsi la réputation mondiale de ce patrimoine national authentique, agrémenté de touches innovantes apportées avec finesse par des designers marocains.



La diversité linguistique est un autre aspect de cette pluralité symbolisée par le tapis rouge de cette grand-messe du cinéma mondial. Les participants, issus des cinq continents, s’expriment dans diverses langues, formant une belle symphonie linguistique comme seul le Festival international du film de Marrakech sait offrir. Ce multiculturalisme fascinant s'est cristallisé, comme à l'accoutumée, durant la cérémonie d’ouverture, lorsque les membres du jury de la compétition officielle ont annoncé l'ouverture de cette édition, chacun dans sa langue maternelle (en arabe, français, anglais, espagnol, persan, hindi et italien). Le tapis rouge a également accueilli de jeunes réalisateurs émergents, en particulier ceux participant à la compétition officielle du Festival dédiée aux premiers et deuxièmes films.



Il s’agit là d’une opportunité de mettre en lumière ces talents et de les présenter aux médias et au monde afin qu’ils puissent faire entendre leurs voix et exposer leur vision du monde, loin des sentiers battus. Une autre caractéristique de cette tradition du tapis rouge est la rencontre entre les grandes figures du cinéma marocain et étranger avec un public passionné et désireux d’immortaliser cet événement en prenant des photos avec ses protagonistes, ce qui renforce le rôle de cette manifestation comme une interface permettant un contact direct entre les créateurs de cinéma et le public. Bien que le tapis rouge soit généralement associé à des moments de joie et de fête, il a connu, le temps d'une mémorable soirée de cette édition, une ambiance d'émotion et de recueillement, lors de l’hommage rendu à la regrettée artiste Naïma Elmcherqui.



Ce soir-là, de nombreux artistes et membres de sa famille qui ont foulé le tapis étaient tout de noir vêtus en signe de deuil. Outre son côté glamour, le tapis rouge de Marrakech a été un vecteur de débat sur des questions sociales et humanitaires. Les déclarations des artistes aux médias à cette occasion, relayées sur les réseaux sociaux, ont ouvert un vaste champ de discussion sur des thématiques telles que l’égalité des genres, la présence croissante des influenceurs dans le domaine artistique ou encore les divers sujets abordés par les films en compétition comme la migration, l’asile, les guerres et le changement climatique.



Plus qu'une occasion de faire un défilé de mode ou de s'offrir un bain de foule, le tapis rouge du Festival international du film de Marrakech est un melting pot qui véhicule les valeurs de diversité, de tolérance et de vivre-ensemble ayant toujours fait la réputation de la ville ocre et du Royaume.



Par Abdelatif Abilkassem (MAP)