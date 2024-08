Le salon provincial de l’artisanat de Tiznit se tiendra du 17 au 23 août à Tafraout

Le salon provincial de l’artisanat de Tiznit aura lieu, du 17 au 23 août courant, dans la commune de Tafraout.



Cette manifestation ambitionne de valoriser les produits de l’artisanat et faire découvrir aux visiteurs les dernières créations des artisans locaux, selon les organisateurs.



Cet événement se veut une vitrine pour la promotion des produits locaux des artisans et coopératives de la province et une occasion pour renforcer la dynamique économique locale, rapporte la MAP.



Organisé à l'occasion de la 16ème édition du festival "Tifawine", ce salon comportera des stands mettant en valeur les différents produits d’artisanat ainsi que des produits de terroir considérés comme pilier de l'économie sociale et solidaire.



Cette manifestation est initiée dans le cadre d'un partenariat entre la Chambre d’artisanat de Souss Massa, la direction régionale de l'Artisanat et de l'Economie Sociale et Solidaire à Agadir, la région Souss Massa et la Wilaya de la région Souss Massa.