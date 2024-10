Le rôle pionnier du Maroc dans la promotion du cinéma africain salué à Cotonou

Le rôle pionnier du Maroc dans la promotion et le développement du cinéma africain a été salué, vendredi, dans le cadre de la 4-ème édition des Rencontres cinématographiques et numériques de Cotonou (ReCiCo), qui s’est tenue du 05 au 11 octobre et à laquelle le Royaume a participé en tant qu’invité d’honneur.



Des responsables béninois, qui intervenaient vendredi soir à la cérémonie de clôture de cette manifestation artistique, organisée en partenariat avec l'ambassade du Royaume au Bénin et le Centre cinématographique marocain (CCM), ont loué le rôle pionnier que joue le Royaume pour accompagner, promouvoir et développer le champ cinématographique du continent africain, indique la représentation diplomatique du Royaume à Cotonou, dans un communiqué parvenu samedi à la MAP.



Ils ont, dans ce sens, mis en avant le soutien du Maroc aux acteurs cinématographiques africains à travers notamment la formation et l’échange d'expériences, soulignant l’importance des manifestations et des festivals artistiques et cinématographiques organisés par le Maroc dans la promotion de la diversité culturelle et artistique de l'Afrique.



La cérémonie de clôture, tenue en présence de personnalités politiques et diplomatiques, dont l'ambassadeur du Maroc au Bénin, Rachid Rguibi, ainsi que des acteurs de la scène culturelle et artistique béninoise et africaine, a été marquée par la remise du grand prix de cette édition dans la catégorie "Fictions longs métrages" au réalisateur marocain Moulay Taieb Bouhanana pour son long métrage "Sahari Slem Wesaa", a ajouté la même source, soulignant que le cinéma marocain a raflé également le troisième prix dans la catégorie "Documentaire", décerné à la réalisatrice Fatima Aglaz pour sa production "Dernière mine".



Une importante délégation cinématographique marocaine, composée de 8 réalisateurs et producteurs, a participé à cet événement, fait savoir le communiqué, notant que cette édition a été une occasion pour la délégation marocaine de mieux faire connaître le cinéma marocain et partager son expérience avec les pays africains frères.



Sur un total de 117 œuvres cinématographiques provenant de 21 pays africains et de la diaspora, neuf longs métrages, 26 courts métrages et 14 documentaires ont été choisis pour la Compétition officielle.



Cette édition a été marquée notamment par l'organisation d'ateliers de formation en scénario, actorat et direction de la cinématographie, ainsi qu'un colloque sous le thème: "Le cinéma, un outil de lutte contre l'extrémisme violent".