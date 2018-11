Le rôle du libre accès dans le partage scientifique et culturel débattu à Rabat

Les intervenants à un colloque international sur le "Libre accès à la science: fondements, enjeux et dynamiques", ont souligné, mercredi à Rabat, le rôle de l''open access" dans la démocratisation de l'accès à l'information, le partage de la science et le développement culturel.

Dans une allocution lue en son nom à l'ouverture de cette rencontre, le Haut-Commissaire au plan, Ahmed Lahlimi Alami, a salué le choix de "l'open access" comme thème de ce colloque, ajoutant que le libre accès est considéré aujourd'hui comme "un des piliers du développement de la recherche scientifique, un moyen d'accès des chercheurs aux résultats des recherches de leurs paires dans les autres pays et un des fondamentaux de la démocratisation de l'accès à l'information et de la généralisation de l'open science et de l'open data".

"La science est un bien commun qui doit être partageable", a affirmé M. Lahlimi Alami, relevant que la diffusion de la connaissance est un atout majeur pour le développement durable, alors que la digitalisation et l'édition électronique constituent une opportunité et une porte vers l'open access.

Il a appelé, en outre, à urger la mise en œuvre au Maroc d'un plan national pour la promotion de l'"open access" visant à rendre accessibles toutes les recherches financées totalement ou partiellement par des fonds publiques et réalisées par/pour le compte des institutions publiques.

Dans une intervention similaire, le directeur de l'Ecole des sciences de l'information (ESI), Salahddine Bahji, a mis en relief l'importance de la thématique traitée lors de ce colloque, notamment pour les pays du Sud, dans ce sens qu'elle interpelle sur le principe de la démocratisation de l'accès à l'information scientifique et technique et sur la dynamique de la recherche scientifique au sein de ces pays.