Les participants à la 17ème rencontre internationale ‘’Printemps de la philosophie’’ ouverte, vendredi à Fès, ont mis en valeur le rôle de la philosophie et du cinéma dans l'édification d’une société instruite sur les plans intellectuel et artistique.

Les participants à cette manifestation initiée par l'"Association des amis de la philosophie" autour de la thématique ‘’Philosophie de la beauté et cinéma", ont souligné que le dialogue entre la philosophie et le cinéma s’apparente à celui entre la philosophie et les créations artistiques et théâtrales, ajoutant que ces interactions entre ces différentes disciplines contribuent à la création des espaces d'échange et à l'ouverture des perspectives de création.

Pour le président de l'Association des amis de la philosophie, Aziz Haddadi, cette rencontre "vise à mettre en relief la relation entre les domaines cognitifs et les différentes créations artistiques de manière à passer du virtuel au tangible et partant atteindre la vérité", ajoutant que ce forum qui réunit des philosophes, cinéastes et critiques du Maroc et du pourtour méditerranéen, tend également à mettre en lumière le rapport philosophie/cinéma et amener le grand public à s'ouvrir davantage sur cette science du savoir rationnel.

Au menu de cette édition qui sera marquée par la remise du Prix Averroès de la philosophie méditerranéenne, figurent des projections de films, des ateliers de cinéma et d'initiation à la critique outre des débats entre philosophes et réalisateurs. Une table-ronde sur ‘’la philosophie de la beauté et le cinéma d’auteur’’ figure également au programme de cette manifestation, qui vise par ailleurs à ‘’faire résonner la philosophie dans l’espace public et de l’ouvrir au plus grand nombre de jeunes et au monde des idées’’. L’Association des amis de la philosophie avait déclaré en 2008 la ville de Fès ‘’capitale méditerranéenne de la philosophie’’, et ce lors de la 7ème rencontre internationale ‘’Le printemps de la philosophie’’, rappelle-t-on.