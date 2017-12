Le retour sur scène de Hanane El Fadili

Suite au franc succès rencontré par son dernier one women show, Hanane Fadili, l’une des humoristes les plus appréciées du public marocain, est remontée, une nouvelle fois sur scène cette année, pour présenter ce spectacle inédit intitulé «Hanane Show». Après avoir fait ses preuves au théâtre et à la télé et après quelques années d’absence, l’humoriste déploie dans son nouveau spectacle un talent qui ne demandait qu’à éclore dans cette forme : «Le one woman show». Un spectacle détonant et insolent d’autant que Hanane Fadili puise son inspiration dans la vie de tous les jours. Elle campe une dizaine de personnages, avec beaucoup de talent et présente une série de numéros ponctués d’imitations, de parodies, d’illusions, d’interactivités et de performances vocales. La comédienne se transforme ainsi, le temps d’un spectacle, en gardienne de voitures, vendeuse, cuisinière, chanteuse ou encore mannequin et son humour fait mouche à tous les coups.