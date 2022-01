Le recueil “La traduction en citations: Florilège ” traduit par Aziz Lemtaoui

Cinéma



Le film "Onoda - 10.000 nuits dans la jungle" du réalisateur français Arthur Harari a remporté, mercredi, le Prix Louis-Delluc, l'une des plus prestigieuses récompenses du cinéma français.

Arthur Harari, né en 1981 à Paris, succède ainsi au documentariste Sébastien Lifshitz, récompensé l’an dernier pour "Adolescentes".



Composé d’une vingtaine de critiques et personnalités, sous la présidence de l’ancien président du Festival de Cannes Gilles Jacob, le jury du Prix Louis-Delluc a également récompensé, dans la catégorie premier film, "Vers la Bataille" d’Aurélien Vernhes-Lermusiaux.

Tourné au Cambodge et en japonais, Onoda avait été projeté à la dernière édition du Festival de Cannes en ouverture de la section "Un Certain Regard".



Le long-métrage, sorti en pleine crise sanitaire, dresse en près de trois heures le portrait d'un soldat japonais ne voulant ni la paix ni mourir, et qui a continué à se battre trente ans après la Seconde Guerre mondiale.



Onoda est le deuxième film après Diamant Noir en 2016 à avoir remporté ce prix face à des cinéastes confirmés qui étaient également en lice comme Valérie Lemercier pour “Aline”, Arnaud Desplechin pour “Tromperie” et Bruno Dumont pour “France”.



Festival



La 72e édition du Festival du cinéma de Berlin se tiendra du 10 au 16 février dans la capitale allemande et débutera par la projection de "Peter von Kant", du réalisateur français François Ozon, ont annoncé mercredi les organisateurs.



"Nous sommes particulièrement heureux d'accueillir à nouveau François Ozon au festival et d'ouvrir la prochaine édition avec son film", projeté en sélection officielle, écrit dans un communiqué la direction de la Berlinale.



"Pour l'ouverture, nous avons cherché un film qui puisse apporter de la légèreté et de l'élan dans notre quotidien morose", explique la même source.

"Peter von Kant" est une "adaptation libre" du film du réalisateur allemand Rainer Werner Fassbinder "Les larmes amères de Petra von Kant".



Le film réunit notamment Isabelle Adjani, Denis Menochet, nominés à deux reprises aux Césars, et l'actrice allemande Hanna Schygulla, ancienne égérie de Fassbinder.

Plusieurs films de François Ozon ont déjà été choisis en sélection officielle de la Berlinale, dont "Grâce à Dieu", Grand prix du jury en 2019, et "Huit Femmes".



Le jury de cette édition est présidé par le réalisateur américain Night Shyamalan. Le festival se déroule cette année en grande partie en présentiel, après une édition 2021 en ligne.