Le projet d'irrigation de la zone Chtouka en eau de mer dessalée sur la bonne voie

Les agriculteurs et investisseurs agricoles dans la plaine de Chtouka ont favorablement accueilli l'initiative de souscription réservée au suivi de leur part du financement nécessaire à la réalisation du projet de construction de la station d'irrigation de la zone Chtouka en eau de mer dessalée, a indiqué, mercredi, Hro Abro le directeur de l'Office régional de mise en valeur agricole de Souss-Massa (ORMVASM).

L'opération de souscription lancée il y a deux semaines a atteint, jusqu'au 25 décembre 2017, un total de 2.500 hectares, et ce dans l’espoir de parvenir à une souscription qui couvre 10 mille hectares en l'espace de trois mois.

Depuis le lancement de l'opération de souscription le 7 novembre dernier par le ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Aziz Akhannouch, l'ORMVASM a œuvré pour faciliter le processus de souscription au profit des agriculteurs et a ouvert à cette fin des bureaux notamment dans plusieurs collectivités territoriales et caïdats.

Le coût de réalisation de ce projet participatif entre les secteurs privé et public s’élève à plus de 3 milliards de dirhams, comprenant 1,97 milliard de dirhams pour la réalisation de dispositif d'irrigation, et 1,86 milliard de dirhams pour la mise en place d'eau potable, dont la réalisation sera assurée par la société espagnol "Abengoa" après avoir présenté la meilleure offre pour la réalisation de cette station qui faisait l'objet d'un appel d'offres international.

La capacité de production de la station est estimée à 275.000 m3/j au démarrage du projet, avant d'atteindre 400.000 m3/j au terme de sa réalisation finale. La moitié de la production sera destinée à l’irrigation, alors que l’autre sera consacrée à l'eau potable.

Les réseaux de distribution de la station s’élèvent à 464 kilomètres de canaux souterrains, qui fourniront près de 1270 stations d'irrigation.