Le producteur du "Loup de Wall Street" mis en examen pour blanchiment d’argent

Le producteur malaisien du film hollywoodien "Le Loup de Wall Street", Riza Aziz a été mis en examen vendredi pour avoir reçu 248,17 millions de dollars en 2011 et 2012 issus du fonds "1Malaysia Development Berhad", objet d'un vaste scandale. Riza Aziz, le beau-fils de l'ex-Premier ministre malaisien Najib Razak, suspecté d'avoir été un acteur clé du pillage de ce fonds souverain, a plaidé non coupable de cinq chefs d'accusation de blanchiment d'argent au cours d'une audition devant un tribunal de Kuala Lumpur.

"Les sommes reçues par Riza proviennent de 1MDB" et ont été transmises via deux sociétés d'investissement liées au scandale, a indiqué aux journalistes le procureur Gopal Sri Ram. Les sommes ont été versées sur des comptes de la société de production Red Granite Pictures, dont il est le co-fondateur, selon les chefs d'accusation.

Outre "Le Loup de Wall Street", un film avec Leonardo DiCaprio sur un escroc de la Bourse sorti en 2013, Red Granite a aussi produit le film "Dumb and Dumber De" avec Jim Carrey. Riza Aziz, fils de Rosmah Mansor, épouse de l'ex-Premier ministre malaisien aussi impliquée dans le scandale, a été libéré contre une caution d'un million de ringgits (240.000 dollars) après avoir été arrêté mardi pour être interrogé.

C'est le ministère américain de la Justice qui avait le premier accusé Red Granite d'avoir été financé par des fonds détournés. Le pillage de milliards de dollars du fonds souverain 1MDB, censé contribuer au développement économique de la Malaisie, a débouché sur un vaste scandale, de multiples enquêtes judiciaires et contribué à la chute de l'ex-Premier ministre malaisien Najib Razak, inculpé de corruption, en mai 2018.