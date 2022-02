Le président suisse positif au Covid-19, le jour de la levée des restrictions

Le président de la Confédération helvétique, Ignazio Cassis, a été testé positif au Covid-19 et s'est mis à l'isolement, a annoncé le gouvernement jeudi, le jour même où la Suisse a levé l'essentiel de ses restrictions sanitaires.



"M. Cassis ne présente aucun symptôme et est en bonne santé", précise le communiqué. M. Cassis, qui assure la présidence de la confédération pour un an, tout en gardant ses fonctions de conseiller fédéral chargé des affaires étrangères du pays alpin, a fait un test PCR mercredi soir, qui s'est révélé positif.



L'ancien médecin cantonal, âgé de 60 ans, "poursuivra son travail depuis son domicile, jusqu'à dimanche" et ne participera à aucune manifestation. Il doit donc annuler sa participation à la prestigieuse Conférence sur la sécurité de Münich, samedi, précise le Conseil fédéral.



La "Wehrkunde" prend un relief tout particulier cette année alors que l'Europe fait face à une grave crise diplomatique et sécuritaire, en raison du risque d'une attaque de l'Ukraine par la Russie. La Suisse a levé jeudi pratiquement toutes les restrictions encore en place pour enrayer la diffusion à l'exception du port du masque dans les transports publics et les établissements de santé.



M. Cassis ne croyait pas si bien dire mercredi, lors de la conférence de presse annonçant les mesures, quand il a déclaré: "Nous ne devons pas avoir peur du retour à la normale mais nous ne devons pas non plus être trop enthousiastes".



Il faut "apprendre à vivre avec le virus", avait encore insisté M. Cassis, soulignant également que "nous retrouvons plus de liberté, mais qui dit liberté, dit responsabilité". La situation sanitaire s'améliore dans le pays même si le nombre de contaminations reste élevé. Le Covid-19 a fait un peu plus de 12.500 morts en Suisse depuis deux ans.