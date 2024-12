Le président de la BAD salue le leadership de SM le Roi en faveur de la promotion des investissements privés en Afrique

Le président de la Banque africaine de développement (BAD), Akinwumi Adesina, a salué, mercredi à Rabat, le leadership et l'engagement de Sa Majesté le Roi Mohammed VI en faveur de la promotion des investissements privés en Afrique.



"Je salue le leadership, la passion, le dynamisme et l’engagement de Sa Majesté le Roi pour la promotion des investissements du secteur privé en Afrique", a dit M. Adesina lors de l'ouverture de la 5e édition de l’Africa Investment Forum (AIF).



Par ailleurs, il a relevé l’importance de mettre en place des programmes favorisant la bancarisation des capitaux privés, pour accélérer le développement du continent, notant que ces initiatives permettront de mobiliser et de déployer efficacement les fonds disponibles afin de saisir les nombreuses opportunités qu’offre le continent.



Et de souligner que les transformations en Afrique doivent s’articuler autour des populations, avec un accent particulier sur la bancarisation, tout en favorisant une dynamique collective pour faciliter et renforcer les investissements à travers le continent.



L’Afrique constitue une "opportunité unique d’investissement", avec une population qui devrait doubler d’ici 2050 à 2,4 milliards d’habitants, une demande en logement estimée à 1,4 milliard d’euros et des opportunités annuelles d’investissements en infrastructures atteignant 170 milliards de dollars, a fait remarquer le président de la BAD.



S'appuyant sur une étude menée auprès des gestionnaires d'actifs, il a noté que 85% d'entre eux anticipent une augmentation des allocations de capitaux privés, tandis que 52% estiment que le capital privé africain deviendra plus attractif.



Placé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le forum a été marqué par la présence du Conseiller de Sa Majesté et Président honoraire de la BAD, Omar Kabbaj, et de la ministre de l’Economie et des Finances, Nadia Fettah, lors de la séance d'ouverture.



L'AIF 2024, tenu sous le thème "Tirer parti de partenariats innovants pour passer à l'échelle supérieure", se positionne comme plateforme incontournable en ouvrant la voie à des investissements stratégiques soutenant la transformation économique de l’Afrique et en fournissant un accès direct à des opportunités de transactions à travers le continent.