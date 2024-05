Le président d'Interpol salue le leadership du Maroc

Le président de l'Organisation internationale de police criminelle (Interpol), Ahmed Naser Al-Raisi, a salué, jeudi à Agadir, le leadership dont fait preuve le Maroc en matière de coopération sécuritaire internationale.



Dans une déclaration à la presse à l’occasion de l’ouverture de la 5ème édition des Journées portes ouvertes de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), M. Al-Raisi a mis en avant l’importance des efforts que déploie le Royaume ainsi que ses contributions à la sécurité internationale, qualifiant d’exceptionnelles les avancées réalisées par le Maroc en la matière.



Après avoir rappelé la participation du Maroc à plus d’une dizaine de projets menés sous l’égide d’Interpol et à d’importantes opérations sécuritaires au niveau mondial, M. Al-Raisi a indiqué que le choix unanime porté sur le Royaume pour organiser la 93ème Assemblée générale de l’Organisation internationale de police criminelle en 2025 à Marrakech renseigne sur son leadership et la confiance dont il jouit sur le plan international.



Le coup d’envoi de la 5ème édition des Journées portes ouvertes de la DGSN a été donné, jeudi soir à Agadir, sous le thème "La sûreté nationale: citoyenneté et solidarité".



Cette initiative citoyenne, qui se poursuivra jusqu’au 21 mai, vise à informer le public sur les efforts de modernisation mis en place par la DGSN pour assurer la sécurité des personnes et des biens et préserver l’ordre public.