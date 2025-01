Le président américain annonce un projet d'IA avec "au moins 500 milliards de dollars" d'investissements

Donald Trump a annoncé mardi un nouveau projet d'intelligence artificielle (IA), baptisé "Stargate", comprenant des investissements d'"au moins 500 milliards de dollars" dans des infrastructures IA aux Etats-Unis.



Stargate réunit le spécialiste du "cloud" (informatique à distance) Oracle, le géant japonais des investissements SoftBank, et la start-up d'IA générative OpenAI. La présentation de Donald Trump a été faite à la Maison Blanche, en présence des dirigeants de ces trois entreprises.



Le patron de SoftBank, Masayoshi Son, a précisé que la coentreprise allait "commencer à déployer immédiatement 100 milliards de dollars", avec l'objectif d'atteindre un total de 500 sur quatre ans. Donald Trump a expliqué que cet engagement venait s'ajouter à celui déjà pris par Masayoshi Son, mi-décembre, portant sur 100 à 200 milliards de dollars d'investissements dans le secteur technologique américain dans les quatre ans.



La participation de SoftBank au projet "Stargate" a suscité l'euphorie du marché: le titre du groupe japonais s'est envolé mercredi de 10,61% en clôture à la Bourse de Tokyo. Selon un communiqué commun publié mardi, outre SoftBank, Oracle et OpenAI, "Stargate" est soutenu financièrement par le fonds d'investissement MGX, adossé aux Emirats arabes unis.



Le président et co-fondateur d'Oracle, Larry Ellison, a révélé que le projet portait principalement sur la construction de centres d'hébergement et de traitement de données, les fameux "data centers". "Les premiers sont déjà en cours de construction au Texas", près d'Abilene (nord-est), a partagé le dirigeant.



Le développement du "cloud", de l'IA en général et de l'IA générative en particulier nécessite d'immenses capacités de stockage de données, ce qui a dopé les besoins en "data centers". Donald Trump a assuré que la création de "Stargate" allait créer "quasi-immédiatement plus de 100.000 emplois" aux Etats-Unis. Cette nouvelle société commune "va bâtir les infrastructures physiques et virtuelles pour porter la prochaine génération d'IA", a dit le président américain.



Les partenaires veulent fédérer, autour de "Stargate", des "entreprises du milieu des infrastructures de centres de données, de la fourniture d'énergie à l'immobilier en passant par la construction et l'équipement", selon le communiqué. Masayoshi Son a ajouté que le géant américain des semi-conducteurs Nvidia était partenaire du projet.



Ces investissements "sont de l'argent qui, normalement serait allé à la Chine ou à d'autres pays, mais plus particulièrement à la Chine", a affirmé Donald Trump. Chacun leur tour, les trois patrons ont remercié Donald Trump. "Nous n'aurions pas pu faire ça sans vous", a déclaré Sam Altman.



Lundi, Donald Trump a annulé un décret pris par son prédécesseur Joe Biden sur la sécurité en matière d'IA, un geste interprété comme une transition vers une approche réglementaire plus modérée. "Stargate" marque un tournant pour le petit prodige de l'IA générative OpenAI, qui s'était jusqu'ici appuyé sur les infrastructures de son partenaire Microsoft et va maintenant pouvoir compter sur ses propres data centers. OpenAI a néanmoins pris soin de dire qu'il "(poursuivait) son travail avec Microsoft", qui est son actionnaire à 49%.



Dans un rapport publié en septembre, OpenAI avait plaidé auprès du gouvernement américain pour la création de centres de données géants de 5 gigawatts (GW), au coût estimé à 100 milliards de dollars.