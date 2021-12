Le port d'Essaouira enregistre une forte chute des débarquements des produits de la pêche

Les débarquements des produits de la pêche côtière et artisanale au niveau du port d’Essaouira ont chuté de 37% durant les onze premiers mois de l’année 2021 pour s'établir à 11.182 tonnes (T), contre 17.888 T à la même période de 2020.



La valeur marchande de ces produits a, par contre, augmenté de 36% pour se chiffrer à 154,883 millions de dirhams (MDH) à fin novembre dernier, contre 114,298 MDH à la même période une année auparavant, précise l'Office national des pêches (ONP) dans sa récente note relative aux statistiques sur la pêche côtière et artisanale au Maroc.



La même source fait état aussi d’une chute de 48% des débarquements des poissons pélagiques durant la période allant de janvier à novembre 2021 au port d’Essaouira pour se situer à 8.082 T, soit une valeur estimée à 26,007 MDH (-51%).



Toutefois, le rapport fait ressortir une légère progression de 8% à 677 T (22,962 MDH/+38%) des captures du poisson blanc à fin novembre dernier au niveau de l'infrastructure portuaire de la Cité des alizés.



Pour ce qui est des céphalopodes, les débarquements ont enregistré une forte hausse de 82% à 1.239 T (86,766 MDH/+183%), tandis que ceux des crustacés se sont établis à 341 T (15,772 MDH/+32%).



Au niveau national, les produits commercialisés de la pêche côtière et artisanale ont affiché, en termes de valeur, une hausse de 28% à plus de 8,03 milliards de DH, durant les onze premiers mois de cette année.



Le poids de ces débarquements s’est établi à 1.184.803 tonnes (T), en stagnation par rapport à fin novembre 2020, selon l’ONP.