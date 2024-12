Le parti est parvenu, de par son action à l’international, à réorienter, voire rectifier, les positions autrefois hostiles à la Cause de l’intégrité territoriale du pays

Reprenant le processus de restructuration des instances nationales, régionales et locales mais aussi sectorielles, notamment les organisations des femmes et des jeunes de l’Union socialiste des forces populaires, le secrétariat provincial du parti à Salé a tenu, samedi 21 décembre 2024, son Vème Congrès sous la devise : « Ensemble pour gagner le pari du développement et de la réalisation de la justice spatiale » avec la participation de nombre de dirigeants et de militants et la présence d’un large parterre de représentants de partis politiques, de chercheurs universitaires et d’observateurs.



Dans son allocution d’ouverture de ces travaux, le Premier secrétaire du parti des forces populaires, Driss Lachguar, a, de prime abord, mis l’accent sur l’importance cruciale de renforcer le développement durable soulignant l’impératif de s’appuyer sur l’équilibre et la concordance du cheminement des deux villes de Rabat et Salé aux fins de réaliser une réelle justice spatiale au service des populations rbatie et slaouie et assurer le développement des deux cités.



D’autre part, le dirigeant ittihadi a mis en avant l’action prodigieuse du parti de la Rose joignant à son déploiement dans le suivi et le contrôle de l’exercice gouvernemental la défense assidue des intérêts supérieurs du pays, rappelant que l’étape du lendemain de la pandémie de Covid a nécessité une nouvelle approche quant au traitement des questions stratégiques.



A cet égard, Driss Lachguar n’a pas manqué d’évoquer les avancées réalisées par le parti des forces populaires dans la défense de la Cause nationale sacrée au niveau international, notant, par ailleurs, la consistance effective des efforts déployés par la J-USFP et l’Organisation des femmes ittihadies (OFI) qui ont largement contribué à faire parvenir la voix du Maroc aux instances et forums mondiaux.



Là-dessus le Premier secrétaire de l’USFP a indiqué que le parti est parvenu, de par son action à l’international, à réorienter, voire corriger les positions autrefois hostiles à la cause de l’intégrité territoriale du Maroc étant assujetties aux « financements » de l’Algérie. A cet effet, il a exprimé sa satisfaction des développements positifs et prometteurs des relations extérieures du parti, en particulier celles avec les partis de l’Amérique latine et de l’Afrique, indiquant, à ce propos, qu’«elles sont devenues, aujourd’hui plus cohérentes avec les intérêts stratégiques du Maroc».



Driss Lachguar, concernant l’égalité et les droits de l’Homme dans leur globalité, a pris soin de louer le militantisme agissant des femmes et hommes du parti qui ne cessent de mettre en avant les valeurs de liberté, de justice sociale et d’égalité dans les moments difficiles, relevant, à cet égard, que ledit Vème Congrès provincial reflète précisément cette orientation tout en mettant l’accent sur «l’engagement enraciné du parti des forces populaires quant à la défense de ces valeurs ».



D’autre part, le Premier secrétaire de l’Union socialiste des forces populaires a mis en exergue l’importance cruciale de l’action commune entreprise par la communauté des partis socialistes mondiaux, évoquant, dans cette veine la visite au Maroc de dirigeants d’importants partis socialistes tels, entre autres, les partis socialistes français et portugais mais aussi du chef du gouvernement espagnol, tout en soulignant que ces visites dénotent de l’importance de la place de l’USFP au sein l’enceinte internationale en dépit des défis auxquels sont confrontés les partis de gauche face à la montée du populisme et des courants extrémistes.



Dans cette veine, le responsable usfpéiste a fortement exhorté les femmes et les jeunes du parti particulièrement à davantage de déploiement et de mobilisation quant à l’action sur la scène du militantisme dans le sens de l’élaboration de véritables alternatives à même de répondre aux aspirations des citoyens, tout en faisant prévaloir que la prochaine étape nécessite la mise en œuvre de programmes locaux effectifs et efficients en mesure d’accompagner les ambitions de la population de la province de Salé et de consolider la position du parti sur la scène politique.



Driss Lachguar a, dans cette même veine, observé que les importants investissements produits sur les côtes de Bouregreg sont susceptibles de consacrer la symétrie entre les deux villes de Rabat et Salé à la faveur d’une équité spatiale sur la voie d’un développement au service des populations des deux rives.



Et de conclure en réitérant que le parti de l’Union socialiste des forces populaires demeure attaché à ses principes et valeurs progressistes, appelant les congressistes à faire du Vème Congrès provincial de Salé une station totalement vouée au renouvellement de l’engagement assidu et de l’action sérieuse et opérationnelle à même de réaliser le développement durable et l’équité spatiale en vue de promouvoir la place de la ville sur la carte nationale.



Pour sa part, le secrétaire provincial de l’USFP/Salé, après avoir souhaité la bienvenue à l’ensemble des participants et des hôtes d’autres horizons, a exprimé sa satisfaction et sa fierté de la tenue de ce congrès. Il a mis en avant que ces assises interviennent dans le cadre d’une dynamique partisane renouvelée qu’illustre l’organisation par le parti d’un important évènement international, à savoir l’accueil de la réunion du conseil mondial de l’Internationale socialiste à Rabat avec la participation de représentants venus de différents continents de la planète, «ce qui traduit effectivement les Hautes Orientations Royales au sujet de la nécessité de consolider la diplomatie partisane quant au soutien des questions nationales, particulièrement la cause de l’intégrité territoriale (…).



Rachid Meftah