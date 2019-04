Le nouvel homme fort du Soudan promet la rupture avec le régime Béchir

Le nouvel homme fort du Soudan a promis d'"éliminer les racines" du régime d'Omar el-Béchir et annoncé une série de mesures en guise de concessions aux manifestants, alors qu'il est pressé de passer la main au plus vite à un pouvoir civil. Abdel Fattah al-Burhane, nommé vendredi à la tête du Conseil militaire chargé de la transition au lendemain du renversement du président Béchir, s'est engagé samedi à "lutter contre la corruption et d'éliminer les racines" du régime dans un discours à la nation retransmis sur la télévision d'Etat.

Il a annoncé la levée du couvre-feu --imposé jeudi de 20H00 GMT à 02H00 GMT--, la libération de tous les manifestants arrêtés ces dernières semaines et s'est également engagé à faire juger les personnes ayant tué des protestataires.

Plusieurs dizaines de personnes sont mortes depuis le début du mouvement de contestation en décembre, né du triplement du prix du pain et qui a ensuite réclamé le départ de Béchir, au pouvoir depuis trois décennies.

Autre annonce faite plus tôt par le Conseil militaire en vue d'afficher sa bonne volonté face aux manifestants: la démission de Salah Gosh, chef du puissant service de renseignement soudanais NISS.

M. Gosh, qui avait repris la main sur le NISS en 2018 après une première décennie à la tête du renseignement jusqu'en 2009, avait supervisé ces quatre derniers mois la répression du mouvement de contestation populaire.

Cette répression a donné lieu à l'arrestation de milliers de manifestants, responsables de l'opposition et journalistes. Jeudi, peu après l'annonce de la destitution d'Omar el-Béchir, le NISS avait annoncé la libération de "tous les prisonniers politiques" du pays.

Vendredi soir, la foule de Soudanais qui campent depuis une semaine devant le quartier général de l'armée à Khartoum avait accueilli avec joie la démission d'Awad Ibn Ouf, un proche de M. Béchir, après à peine 24 heures à la tête du Conseil militaire.

Lié à des "atrocités" dans la région du Darfour (ouest) selon Washington, M. Ibn Ouf a été remplacé par Abdel Fattah al-Burhane, inspecteur général des forces armées respecté en interne mais inconnu du grand public.

Par ses annonces samedi, le général Burhane entend visiblement montrer qu'il ne fait pas partie de la vieille garde et qu'il veut mener des réformes.

En dépit de ce développement, la foule est restée mobilisée samedi devant le QG de l'armée.

Fer de lance de la contestation, l'Association des professionnels soudanais (SPA) a salué le départ d'Awad Ibn Ouf mais a demandé que le général Burhane transfère rapidement "les pouvoirs du Conseil militaire à un gouvernement de transition civil".

Vendredi, les généraux au pouvoir se sont efforcés de rassurer la communauté internationale et les manifestants sur leurs intentions, promettant notamment de remettre les clés à un gouvernement civil.

"Ce n'est pas un coup d'Etat militaire, mais une prise de position en faveur du peuple", a argué le général Omar Zinelabidine, membre du Conseil militaire, devant des diplomates arabes et africains.

"Nous ouvrirons un dialogue avec les partis politiques pour examiner comment gérer le Soudan. Il y aura un gouvernement civil et nous n'interviendrons pas dans sa composition", a-t-il encore promis.

Le Conseil militaire a par ailleurs affirmé qu'Omar el-Béchir se trouvait en détention mais qu'il ne serait pas "livré à l'étranger", alors qu'il est sous le coup de deux mandats d'arrêt de la Cour pénale internationale (CPI).

Samedi, le NCP, parti du président déchu, a, lui, réclamé la libération de ses chefs, sans mentionner explicitement le nom de M. Béchir.

Après des semaines de manifestations réclamant son départ, M. Béchir, 75 ans et au pouvoir depuis un coup d'Etat en 1989, a été renversé jeudi par l'armée, qui a mis en place un "Conseil de transition militaire" pour une durée de deux ans.

Parmi les mesures décrétées dans la foulée par les militaires figuraient un cessez-le-feu à travers le pays, notamment au Darfour (ouest), où un conflit a fait plus de 300.000 morts depuis 2003 selon l'ONU. Ces dernières années, le niveau de violence a cependant baissé dans la région.

Amnesty International a appelé à remettre M. Béchir à la CPI. En 2009, cette Cour basée à La Haye avait lancé un mandat d'arrêt contre lui pour "crimes de guerre" et "contre l'humanité" au Darfour, ajoutant l'année suivante l'accusation de "génocide".

Samedi, l'Arabie Saoudite a affirmé son soutien au "peuple soudanais frère et aux "mesures annoncées par le Conseil militaire de transition". Le royaume annonce également l'envoi d'une aide humanitaire dont "des produits pétroliers, du blé et des médicaments".

Le gouvernement des Emirats arabes unis a lui aussi salué la nomination d'Abdel Fattah al-Burhane qui reflète "les ambitions du peuple frère du Soudan vers la sécurité, la stabilité et le développement", a indiqué dans la nuit l'agence officielle WAM, ajoutant que le président a souhaité qu'Abou Dhabi communique avec le Conseil militaire de transition pour "explorer les perspectives d'accélérer une aide".

Pour leur part, réunis en Sommet à N'Djamena, les chefs d'Etat et de gouvernement des pays membres de la Communauté des États sahélo-sahariens (Cen-Sad) ont appelé "à une transition pacifique" et à un "retour à l'ordre constitutionnel" au Soudan.