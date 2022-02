Le nouvel album de Kanye West disponible exclusivement sur son propre appareil connecté

Mourad Boudjellal

L'ancien président du Rugby club toulonnais Mourad Boudjellal a annoncé son retour dans l'édition en bande dessinée, avec comme premier titre une fiction sur une présidence Eric Zemmour. "J'ai décidé de revenir dans le monde de l'édition. Et puis j'ai été séduit par la proposition et le projet d'Editis", dit-il dans une vidéo sur Twitter.



"C'est une activité qui va prendre beaucoup de place, parce que j'ai une très grande ambition et je crois que le groupe aussi peut faire de grandes choses", a-t-il ajouté. Le nom de la maison est gardé secret pour le moment, a indiqué celle-ci à l'AFP. Son premier titre, à paraître le 10 mars, s'intitulera "Élyzée", avec au scénario l'historien François Durpaire, et au dessin le frère aîné Farid Boudjellal.



Ces deux auteurs imaginent une France où Eric Zemmour aurait été élu président de la République. Ils avaient déjà publié en 2015 "La Présidente" (éditions Arènes BD), où c'était Marine Le Pen qui devenait cheffe de l'État. Sur la couverture d'"Élyzée", apparaît la mention "Mourad Éditions" où Mourad a été barré pour être remplacé par Maurice, par référence au projet de M. Zemmour d'encadrer strictement le choix des prénoms des nouveau-nés.



En octobre, dans l'émission Les Grandes Gueules sur RMC, le candidat à la présidentielle avait lancé à l'homme d'affaires, reconverti dans le football à Hyères (Var): "Vous n'auriez pas dû vous appeler Mourad, car c'était interdit par la loi avant 1993". Mourad Boudjellal avait fondé les éditions Soleil en 1989 à Toulon, et les avait vendues à un allié de longue date, Delcourt, en 2011.



Khmissa & Khmiss

La cérémonie de remise des trophées Khmissa & Khmiss aura lieu les 23 et 24 mars à Casablanca, à l'occasion de la Journée internationale de la femme. Ce trophée distingue 25 femmes méritantes et porteuses d'espoir dans cinq thématiques majeures, à savoir l'art et culture, l'action sociale et humanitaire, l'éducation et sports, la science et santé et l'entreprise et fonction publique, indiquent les organisateurs.



Cette initiative qui se veut innovante, consacre et reconnaît également le comportement civique, courageux, solidaire, respectueux et exemplaire de 25 hommes honorables chevaliers du genre qui ont toujours accompagné et encouragé des femmes de poigne et pleinement responsables, porteuses d'ondes positives et d'éveil universel, au service de la promotion des droits humains, des vertus du dialogue et de la coopération internationale.