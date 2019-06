Le nombre de bacheliers a augmenté de 8,19%

Un total de 212.169 candidats scolarisés de l'enseignement public et privé ont été admis à l'examen national unifié du baccalauréat au titre de la session ordinaire de juin 2019, soit un taux de réussite de 65,55%, a annoncé dimanche le ministère de l'Éducation nationale, de la Formation professionnelle, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique-département de l'Éducation nationale.

Ainsi, le nombre de candidats scolarisés ayant passé l'examen de la session de juin a atteint 323.668, soit un taux de 65,55 %, contre 57,36 % en 2018 (hausse de 8,19 %), indique le ministère dans un communiqué. Chez les filles, elles étaient 121.673 candidates scolarisées à réussir les examens, soit un taux de réussite de 57,35 %.

Le ministère fait savoir que 109.187 candidats ont obtenu leur Bac avec mention, soit 51,46% de l'ensemble des bacheliers et que la meilleure moyenne a été obtenue au niveau de l'Académie régionale de Rabat-Salé-Kénitra dans la branche sciences-mathématiques B - section française (19,40).

Pour ce qui est des spécialités, le total des bacheliers s'élève à 141.464 dans les branches techniques et scientifiques, contre 125.380 lors de la session de 2018, tandis que dans les branches littéraires et originelles, le nombre d'étudiants ayant décroché leur bac a atteint 67.059 contre 61.023 l'année précédente, note le communiqué.

Concernant les branches internationales du baccalauréat marocain, le total des étudiants ayant réussi l'examen s'élève à 23.671, pour un taux de réussite de 94,7%, contre 17.325 bacheliers lors de la session de 2018, souligne-t-on.

Pour le baccalauréat professionnel, le nombre de candidats a augmenté, pour atteindre 3.646 contre 795 l'année dernière, soit un taux de réussite de 45,97%, relève le ministère qui précise que le taux de réussite des candidats en situation de handicap ayant bénéficié des procédures d'adaptation des examens s'élève à 84%.Par ailleurs, le taux de réussite des 14.592 candidats libres a atteint 21,9%, contre 24,92% l'année précédente, tandis que le taux de réussite des candidats libres dans les filières professionnelles a été de 36,32%.

En outre, 134.874 candidats sont autorisés à passer la session de rattrapage qui aura lieu les 4,5,6 et 8 juillet et dont les résultats seront annoncés le 13 du même mois.

Le ministère a, dans ce sens, salué les efforts déployés par les enseignants, les autorités publiques, les services sécuritaires et tous les intervenants, en vue d'assurer le bon déroulement de ces examens dans les meilleures conditions et de garantir l'égalité des chances pour tous les candidats afin de réussir cette échéance nationale.