Le niveau de concentration de l’activité bancaire reste sur une pente descendante en 2022

Le niveau de concentration de l’activité bancaire a poursuivie son trend baissier en 2022, a indiqué Bank Al-Maghrib (BAM) soulignant une tendance observée au cours des dernières années.« La part des trois premières banques dans le total-actif du secteur s’est établie à 61,6%, contre 62,4% et celle des cinq plus grandes banques s’est située à 76,4% contre 76,8% en 2021 », ressort-il du 19ème Rapport annuel sur la supervision bancaire.D’après le document, présenté lundi 24 juillet par la directrice de la supervision bancaire à Bank Al-Maghrib, Hiba Zahoui, «les trois premières banques ont disposé de près de 63,3% des dépôts collectés contre 63,4% une année plus tôt et les cinq premières détenaient une part de 78,3% contre 78,5% en 2021».Toujours selon ledit rapport, «les trois premières banques ont concentré 60,1% des crédits distribués, contre 60,8% en 2021 et les cinq plus grandes ont représenté 78,1% des financements contre 78,3%».Dans ce rapport, qui dresse le bilan des activités de Bank Al-Maghrib dans le domaine de la supervision bancaire au titre de l'année 2022, la Banque centrale indique également que l’année 2022 a été marquée par l’acquisition d’une banque étrangère par un groupe marocain. Acquisition qui a modifié « la configuration du statut de l’actionnariat du secteur bancaire », a-t-elle souligné.Le rapport indique, en outre, que les banques à capital privé majoritairement marocain détiennent désormais 57,9% des guichets, contre 53,6% en 2021.Selon l’organisme public, « cette part atteint 66,5% en termes de total-actif, 68,4% pour les dépôts et 65,8% pour les crédits, contre respectivement 63,6%, 64,1% et 61,5% une année auparavant ».Il est important de noter que l’évolution de la part de marché des banques à capital privé majoritairement étranger en termes de guichets s’est en parallèle repliée de 5,1 points au cours de l’année écoulée ; leurs parts du total-actif, des dépôts et des crédits ayant reculé respectivement à 11,4%, 11,1% et 14,5%.D’après le document, les banques à capital majoritairement public ont inversement «renforcé leur part de marché en termes de réseau à 30,7% (+0,8 point), de total-actif à 22,1% (+0,7 point), de dépôts à 20,5% (+0,4 point) et maintenu leur part de marché de crédits à 19,7%».Il est à souligner qu’à l’inverse des banques, BAM rapporte que le niveau de concentration de l’activité des sociétés de crédit à la consommation a continué de progresser.Dans le détail, «la part détenue par les trois plus grandes sociétés de crédit à la consommation dans le total-actif du secteur s’est établie à 64% en hausse de 2 points d’une année à l’autre et celle des cinq premières s’est accrue d’un point à 89%», a indiqué la Banque dans son rapport.S’agissant du secteur du crédit-bail, la même source indique que les parts des trois et cinq premières sociétés se sont situées respectivement à 72% et à 95% à fin 2022, sans changement par rapport à 2021.Commentant cette fois-ci la concentration de l’activité des établissements de paiement, Bank Al-Maghrib indique que «la contribution des trois premiers établissements de paiement dans le total des transferts de fonds, opérés par ceux offrant le service de transfert de fonds, est en hausse de 3 points à 91,6% et celle des 5 premiers établissements est en baisse de 2,4 points à 94%».Toujours selon BAM, trois établissements de paiement détiennent une part de 63% des comptes de paiement ouverts et réalisent plus de 88% du volume des transactions sur ces comptes, contre respectivement 83% des comptes ouverts et 97% du volume de transactions pour les cinq premiers établissements.Concernant l’activité des associations de micro-crédit, il ressort du rapport de la Banque centrale que « la concentration des trois premières associations de micro-crédit dans la distribution des crédits s’est établie, à fin 2022, à 95% et celle des 5 premières associations à 99%».Notons que, sur base consolidée, le niveau de concentration de l’activité de crédit des trois premiers groupes bancaires a enregistré une baisse d’un point à 60% par rapport à 2021. De même, la part des cinq premiers groupes a reculé d’un point à 77%.Selon une analyse par objet, «les crédits de trésorerie et à l’équipement, la part des trois premiers groupes bancaires a baissé d’un point, à 56% et celle des 5 premiers groupes a baissé de deux points à 77%».Soulignons que la part des crédits immobiliers s’est contractée d’un point pour les trois premiers groupes à 61% et s’est stabilisée à 80% pour les cinq premiers groupes ; tandis que le quote-part des crédits à la consommation a augmenté de 4 points par rapport à l’année dernière, soit 64% pour les trois premiers groupes et 78% pour les cinq premiers groupes.