Le ministre malien des AE salue l'approche humanitaire et solidaire du Maroc en matière de migration

Le ministre malien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Abdoulaye Diop, a salué, jeudi à Bamako, l'approche "humanitaire et solidaire" du Royaume du Maroc en matière de migration.



M. Diop, qui s'exprimait à l'ouverture du Forum des diasporas maroco-maliennes pour la mobilisation des compétences et l'investissement productif, a tenu à rendre hommage "aux autorités marocaines, pour avoir adopté une approche humanitaire et solidaire envers les migrants, selon les Hautes orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, une démarche appliquée depuis 2013".



Le Maroc adopte "une politique volontariste qui vise à améliorer l'accueil et l'intégration des migrants, une politique qui mérite d'être mise en avant, aussi comme les différents efforts déployés par les autorités et le peuple marocains", a-t-il ajouté. Il a souligné que la tenue de ce forum à Bamako découle de la volonté commune des autorités maliennes et marocaines à la faveur des relations historiques existant entre les deux pays, ainsi que de leur vision commune relative à tous les défis suscités par la question migratoire.



Pour sa part, l'ambassadeur du Maroc à Bamako, Driss Isbayene, a indiqué que, sous l'impulsion de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le Maroc a appelé en 2013 à une nouvelle approche migratoire basée sur les valeurs de solidarité, d'accueil et de respect des droits de l'Homme. "L'approche du Royaume dans ce domaine en fait un modèle régional", a-t-il dit.



Le diplomate a, à cette occasion, passé en revue les efforts déployés par le Royaume, conformément aux Hautes Directives de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, pour favoriser l'intégration socioéconomique des migrants, protéger leurs droits et faciliter leur intégration.



Le Forum des diasporas maroco-maliennes pour la mobilisation des compétences et l'investissement productif, qui se poursuit jusqu'à samedi, s'assigne pour objectif de discuter des questions d'investissement et de développement au Mali. La rencontre connaît la participation des institutions et des entreprises marocaines opérant dans ce pays de l'Afrique de l'Ouest.



L'organisation de ce forum s'inscrit dans le cadre de la coopération Sud-Sud entre le Maroc et le Mali sur les questions migratoires, et du partage d'expériences et d'expertise en la matière. Il est initié par le ministère des Maliens de l'extérieur et de l'Intégration africaine, en collaboration avec le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, l'Union européenne et le gouvernement allemand.