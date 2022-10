Le ministre israélien de l'Agriculture: De belles perspectives de coopération avec le Maroc dans le secteur agricole

Le ministre israélien de l'Agriculture et du Développement rural, Oded Forer, a affirmé qu'il existe de très grandes perspectives de coopération avec le Maroc dans le secteur agricole, appelant à un bon investissement dans les avantages offerts par les économies des deux pays dans le secteur pour établir des partenariats prometteurs.



«Nous veillons actuellement à mettre à profit les avantages des deux pays dans le secteur. J'ai récemment eu des discussions par vidéoconférence avec mon homologue marocain, et nous avons évoqué les grandes problématiques qui concernent le secteur agricole, ainsi que les différents sujets qui seront abordés par cette conférence, et qui sont une source de préoccupation pour les deux pays», a ajouté le ministre israélien lors d'une conférence de presse, mardi à Eilat, à la suite de l'ouverture d'une conférence internationale sur les technologies de production alimentaire de la mer et du désert.



"Je suis heureux de l'importante participation du Maroc à cette conférence, car le Maroc a des expériences importantes dont on peut bénéficier, notamment dans la recherche océanique", a-t-il déclaré.



Il a expliqué que cette conférence est la première du genre dans la région qui souffre des mêmes problèmes de changements climatiques, de températures élevées et de sécheresse, notant qu'elle constitue une occasion d'aborder les problèmes de l'agriculture et de discuter de la manière de garantir la nourriture pour les générations futures.



M. Forer a souligné que le monde entier est invité à traiter des questions liées à la sécurité alimentaire et de la crise climatique, faisant remarquer que la conférence constitue une opportunité de discussion, de participation et d'établissement de partenariats entre les pays de la région, pour faire face à ces problèmes.



Le Maroc est représenté à cet événement par Abdelmalek Faraj, directeur général de l'Institut national de recherche halieutique (INRH), Mohamed Idhalla, chef du département d'aquaculture à l'institut, et Majda Maârouf, directrice de l'Agence nationale pour le développement de l'aquaculture (ANDA).



La conférence connaît également la participation de plus de 70 représentants de nombreux pays, dont la Jordanie, les Émirats arabes unis, le Bahreïn, Malte, le Ghana, Singapour, la Roumanie, les Pays-Bas et l'Australie.