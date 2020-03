Le ministère de l'Economie lance une rubrique dédiée aux mesures prises contre le Covid-19

Le ministère de l'Economie, des Finances et de la Réforme de l'administration vient d'enrichir son site web par une nouvelle rubrique intitulée "Covid-19: Mesures prises par le Comité de veille économique et par le Ministère".

Accessible via l'adresse "https://www.finances.gov.ma/fr/Nos-metiers/Pages/news-dispositions-cve.aspx", cette rubrique présente les mesures prises à la fois par le Comité de veille économique et le ministère contre la propagation de la pandémie du Covid-19.

La fenêtre donne également un aperçu sur la composition dudit Comité et les objectifs de sa création, ainsi que sur le Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du Coronavirus, y compris les informations relatives au compte bancaire dédié à la réception des dons.

La rubrique regroupe aussi les différentes dispositions prises par le ministère au niveau des administrations publiques, des collectivités territoires et des établissements et entreprises publics, ainsi que celles relatives à la réglementation des prix pour les masques et le gel antiseptique.