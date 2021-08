Le marché monétaire maintient son équilibre

Le marché monétaire a maintenu son équilibre au cours de la période allant du 13 au 19 août 2021, selon Attijari Global Research (AGR).



"Les taux interbancaires demeurent stables autour du taux directeur à 1,50% grâce à l'interventionnisme actif de la Banque centrale", précise AGR dans sa récente note "Weekly Hebdo Taux- Fixed income", ajoutant que les taux MONIA se sont stabilisés à 1,43%.



Bank Al-Maghrib (BAM) continue de satisfaire la totalité de la demande bancaire en monnaie centrale, indique la même source, relevant que celle-ci a connu une hausse de 2,6 milliards de dirhams (MMDH), portant ainsi les injections monétaires de l'institution à travers les avances à 7 jours à 39,5 MMDH contre 36,9 MMDH une semaine auparavant.



Parallèlement, BAM a servi 53,7 MMDH sous forme de prêts garantis et de pensions livrées, contre 57,4 MMDH une semaine auparavant, ajoute AGR, notant l’expiration de deux lignes de prêts garantis d’un montant total de 5,2 MMDH et la création d’une nouvelle de 1,4 MMDH.

Du côté des placements du Trésor, l’encours moyen quotidien avec prise en pension et à blanc a atteint 10,8 MMDH, soit une hausse de 3 MMDH par rapport à une semaine auparavant.