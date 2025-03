Le marché à terme poursuit son développement au Maroc, soutenu par le lancement récent du marché à terme interbancaire des swaps de change et des swaps de taux au jour le jour, a indiqué, mardi à Rabat, le wali de Bank Al-Maghrib (BAM), Abdellatif Jouahri.



S’inscrivant dans la continuité du lancement du marché interbancaire des devises en 2018, cette évolution, qui vise le développement du marché des dérivés au Maroc, a bénéficié de l'assistance technique de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD), en se concentrant sur des opérations de swap de taux et de swap de crédits, a précisé M. Jouahri, lors d’un point de presse à l’issue de la première réunion trimestrielle du Conseil de BAM au titre de l’année 2025.



Un accompagnement a été mis en place, et les banques ont traversé une phase de rodage afin d’évaluer l'impact de ces opérations, a affirmé M. Jouahri, notant que le volume des transactions commence à devenir intéressant au sein du système bancaire. En parallèle, le wali a souligné que, bien que les volumes aient été initialement élevés, ils ont légèrement diminué, estimant qu'il s'agit d'une question de temps avant que les banques n'intensifient leurs opérations sur ce marché.