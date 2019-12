Le malade mental malmené entre croyances et maltraitance

Libé : Quel est le lien entre rétablissement et réhabilitation sociale ?

Dr. Imane Rouhli : Quand on dit rétablissement, on évoque le chemin versla guérison.Quand on parle de réhabilitation sociale, on parle d’une reprise du contrôle de soi par la personne atteinte de maladie mentale, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau de sa relation avec son environnement. Donc, on peut dire que l’on ne peut pas être rétabli, sans être réhabilité sur le plan psychosocial.



Qu’est-ce que la remédiation cognitive ?

Comme son nom l’indique, elle consiste à remédier à un déficit cognitif.Elle estsurtout utilisée chez lesschizophrènes mais aussi les bipolaires. La maladiementale laisse desséquelles, et plus elle perdure, plusil y a desséquelles d’un point de vue cognitif, en termes de pensée, jugement et traitement de l’information. Dans ce cadre, la remédiation cognitive est une prise en charge qui permet de retrouver ses capacités cognitives.



A quelle étape intervient-elle dans le processus de rétablissement ?

Après stabilisation de la maladie, en postcure, quand les conditions sont adéquates. On ne peut pas faire de la remédiation cognitive quand le patient est en pleine crise, il faut qu’il soit stabilisé pour que la remédiation soit efficace



Quel peut ou doit être le rôle des acteurs associatifs dans le rétablissement ?

Si on prend l’exemple des associations des usagers, des pères aidants et des familles, celles-là jouent un rôle dans le soutien du patient tout au long de son processus de rétablissement. Sans eux, il ne peut y avoir de rétablissement. Il peut y avoir disparition dessymptômes grâce auxmédicaments, ou un rétablissement psychique du patient via les psychothérapies, maissi cette personne souffrante n’a pas l’appui ou le soutien de sa famille et de son entourage, un maillon des plus importants manquera.



Est-ce que votre travail consiste aussi à donner de l’espoir aux patients ?

L’espoir est le noyau du rétablissement. Si on voit le patient en tant que malade chronique, le praticien lui donne d’emblée une idée de non guérison et de non rétablissement. Que l’on soit intervenant, médecin ou membre de l’entourage,si on ne véhicule pas cette lueur d’espoir au malade mental, on ne pourra pas l’aider dans son processus de rétablissement.



Comment peut-on combattre la stigmatisation et les représentations sociales ?

Ce n’est pas une chose aisée car les représentationssocialessont bien ancrées dansl’inconscient de notre société. On y parvient tout doucement, grâce aux campagnes de sensibilisation et aux explications d’ordre scientifique. La maladie mentale a un sous-bassement biologique génétique et anatomique et en parallèle, il y a aussi l’intervention de quelques éléments environnementaux. Dans ce sens, les explications et la sensibilisation parrapport à la maladie mentale comme maladie organique qui atteint le cerveau et non pas l’esprit dans le sens traditionnel du terme,sont capitales. Car quand on prescrit un médicament, c’est sur la base de l’implication d’éléments biologiques dans la maladie.



Et pour ce qui est de l’auto-stigmatisation ?

La personne atteinte s’auto-stigmatise parce qu’elle fait partie d’une société qui a une perception péjorative de la maladiementale.Etforcément, cela rejaillit sur elle. Quand elle se sent malade, elle ne le déclare pas, n’a pas envie d’aller consulter. Elle est dans le déni.



Comment peut-on endiguer ou inverser cette fâcheuse tendance ?

Comme pour la stigmatisation, on peut y parvenir à grands renforts de campagnes de sensibilisation destinées au grand public mais aussi à un public ciblé, à savoir les familles des patients et les patients eux-mêmes, sans oublier les intervenants en soins de la santé, puisque la stigmatisation est présente même chez les soignants qui pratiquent d’autres spécialités. Pour exemple, je pose cette question : Est-ce qu’un psychiatre est vu de la même manière qu’un cardiologue ? Certainement pas. C’est plus facile de consulter un cardiologue qu’un psychiatre. Et le cardiologue, même s’il est médecin, il n’ira pas forcément consulter chez un psychiatre.